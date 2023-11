NW200: Richard Cooper é declarado vencedor com efeitos retroactivos

As coisas boas levam tempo. No ano passado, Richard Cooper ganhou as duas corridas da classe Supertwin no NW 200, mas foi posteriormente desqualificado. Quase um ano e meio (!) depois, o britânico recuperou as suas vitórias.

Flashback: Na North West 200 do ano passado, Richard Cooper provou ser o dominador na classe Supertwin. O britânico venceu a primeira corrida em grande estilo, à frente do surpreendentemente forte francês Pierre Yves Bian. Na segunda corrida, o irlandês Joe Loughlin foi claramente derrotado. O júbilo do piloto britânico pela sua dupla vitória foi rapidamente seguido de desilusão.

O piloto da Kawasaki foi posteriormente desclassificado devido a uma infração técnica relacionada com o suporte da carenagem, que foi considerada contra as regras pelos inspectores técnicos após o evento, o que a sua equipa "JMcC Roofing Racing" se recusou a aceitar e apresentou um protesto.

A sua moto foi preparada por Ryan Farquhar, da Irlanda do Norte, que não só é a força motriz por detrás do enorme sucesso das Supertwin nas principais corridas de estrada e no campeonato irlandês, mas que também domina esta categoria como piloto há anos, como provam as suas vitórias no Troféu Turista, no North West 200 e no Grande Prémio de Ulster.

"Durante anos, houve sempre desacordos com os comissários de pista no North West 200", disse o chefe de equipa com raiva na altura. "Posso aceitar esta desqualificação sozinho, mas tenho pena do Richard e dos patrocinadores que investiram o seu dinheiro e produtos para ajudar a nossa equipa a atingir os seus objectivos."

"Há cinco anos que utilizo este quadro em particular", explicou à Belfast News Letter em 2022. "Derek McGee terminou em segundo lugar no Tourist Trophy na Ilha de Man com esta mesma bicicleta. O autocolante do TT que se recebe quando se passa na inspeção técnica ainda está no quadro."

Quase um ano e meio após o evento, o recurso da equipa foi finalmente analisado e o recurso contra a desqualificação acabou por ser deferido.

Em comunicado, a União de Motociclistas da Irlanda (Unlster Centre) declarou: "Um painel de cinco juízes ouviu o recurso e as alegações da equipa de Richard Cooper antes de decidir que as vitórias de Richard Cooper na corrida serão recuperadas, com todos os prémios monetários, recordes de volta ou de corrida devidos."

A propósito, Richard Cooper regressou ao North West 200 em maio com uma Kawasaki construída por Farquhar e voltou a dominar as duas corridas de Supertwin, estabelecendo um novo recorde de volta na primeira corrida.