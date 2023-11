David Datzer au GP de Macao : la relève est de la partie

David Datzer est devenu en très peu de temps le coureur sur route le plus rapide d'Allemagne. Après avoir terminé deuxième au classement général de l'International Road Racing Championship (IRRC) 2022, il s'est concentré cette année sur les courses internationales sur route et a obtenu des résultats de premier plan au North West 200 et au Tourist Trophy. Lors de ses apparitions occasionnelles en IRRC Superbike, il a volé la vedette aux meilleurs pilotes et détient le record du tour sur le circuit naturel de Hořice.

L'année dernière déjà, le Bavarois avait reçu une invitation pour le Macau Motorcycle Grand Prix et avait remercié les organisateurs avec une performance impeccable. Derrière Erno Kostamo, il a terminé la course à la deuxième place dans les canyons de la métropole chinoise du jeu.

Cette année encore, Datzer s'est rendu en Extrême-Orient pour clore la saison. Bien qu'il y ait quelques têtes d'affiche au départ avec Michael Rutter, neuf fois vainqueur de Macao, Peter Hickman, détenteur du record du tour du TT, Josh Brookes, deux fois vainqueur du classement général de la BSB, ou encore l'ambitieux Davey Todd, le pilote BMW a de grandes ambitions pour sa deuxième apparition dans l'ancienne enclave portugaise : "Ces trois pilotes sont certainement favoris, mais je suis en bonne forme et je veux au moins me battre pour une place sur le podium".

Mais Datzer sait aussi divertir ses fans en dehors de la piste de course. Il ne se présente pas seulement avec un design spécial Oktoberfest, mais il a également réservé une surprise sur son casque. "Bonjour de Macao", a-t-il salué sa communauté de fans sur Facebook. "Aujourd'hui, je présente mon nouveau design de casque de SLGrafics uniquement pour le GP de Macao 2023. Vous le reconnaîtrez peut-être, il y a dessus une occasion particulière. La petite famille composée de Manuela, Zoey et David s'agrandit d'un nouveau membre. Nous aurons un petit <Jackson> à Pâques".