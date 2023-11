David Datzer al GP di Macao: la prossima generazione cavalca con lui

Da vero bavarese, David Datzer sa come rappresentare la sua patria all'estero. Per il GP di Macao, la BMW avrà una vera e propria livrea da Oktoberfest e un'immagine ad ultrasuoni della prole sul casco.

David Datzer è diventato in brevissimo tempo il corridore su strada più veloce della Germania. Dopo aver ottenuto il secondo posto assoluto nel Campionato Internazionale di Corse su Strada (IRRC) del 2022, quest'anno si è concentrato sulle gare internazionali su strada, ottenendo i migliori risultati alla North West 200 e al Tourist Trophy. Nelle sue occasionali apparizioni come ospite nell'IRRC Superbike, quest'anno ha rubato la scena ai piloti di punta ed è il detentore del record sul giro sulla pista naturale di Hořice.

L'anno scorso il bavarese ha ricevuto un invito al Macau Motorcycle Grand Prix e ha ringraziato gli organizzatori con una prestazione impeccabile. Ha concluso la gara nei canyon urbani della metropoli cinese del gioco d'azzardo al secondo posto dietro Erno Kostamo.

Quest'anno, Datzer si è recato in Estremo Oriente per la fine della stagione. Anche se sulla griglia di partenza ci saranno piloti di prim'ordine, tra cui il nove volte vincitore di Macao Michael Rutter, il detentore del record sul giro al TT Peter Hickman, il due volte vincitore assoluto del BSB Josh Brookes e l'emergente Davey Todd, il pilota della BMW ha puntato in alto per la sua seconda apparizione nell'ex enclave portoghese: "Questi tre piloti sono certamente i favoriti, ma io sono in buona forma e vorrei lottare almeno per un podio".

Datzer sa anche come intrattenere i suoi fan lontano dalla pista. Non solo sfoggia uno speciale design da Oktoberfest, ma ha anche una sorpresa sul casco. "Buongiorno da Macao", ha salutato i suoi fan su Facebook. "Oggi vi presento il nuovo design del mio casco realizzato da SLGrafics solo per il GP di Macao 2023. Potreste riconoscerlo, c'è un'occasione speciale su di esso. La piccola famiglia di Manuela, Zoey e David si sta allargando con un altro membro. Avremo un piccolo <Jackson> per Pasqua".