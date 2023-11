David Datzer no GP de Macau: a próxima geração cavalga com ele

Como um verdadeiro bávaro, David Datzer sabe como representar a sua terra natal no estrangeiro. Para o GP de Macau, o BMW terá uma pintura adequada à Oktoberfest e uma imagem de ultrassom da sua prole no capacete.

David Datzer tornou-se o corredor de estrada mais rápido da Alemanha num curto espaço de tempo. Depois de terminar em segundo lugar na geral no Campeonato Internacional de Corridas de Estrada (IRRC) de 2022, concentrou-se em corridas de estrada internacionais este ano e obteve resultados de topo no North West 200 e no Tourist Trophy. Nas suas aparições ocasionais como convidado no IRRC Superbike, roubou o espetáculo aos pilotos de topo este ano e é o detentor do recorde de voltas na pista de corrida natural em Hořice.

O bávaro recebeu um convite para o Grande Prémio de Motociclismo de Macau no ano passado e agradeceu aos organizadores com um desempenho impecável. Terminou a corrida nos desfiladeiros urbanos da metrópole de jogo da China em segundo lugar, atrás de Erno Kostamo.

Este ano, Datzer também viajou para o Extremo Oriente para o final da época. Embora haja alguns pilotos de topo na grelha, incluindo o nove vezes vencedor de Macau, Michael Rutter, o detentor do recorde de voltas no TT, Peter Hickman, o duas vezes vencedor da geral do BSB, Josh Brookes, e o promissor Davey Todd, o piloto da BMW tem objectivos altos para a sua segunda participação no antigo enclave português: "Estes três pilotos são certamente favoritos, mas estou em boa forma e gostaria de, pelo menos, lutar por um lugar no pódio."

Datzer também sabe como entreter os seus fãs fora da pista de corrida. Não só está a usar um design especial da Oktoberfest, como também tem uma surpresa no seu capacete. "Bom dia de Macau", saudou os seus fãs no Facebook. "Hoje apresento o meu novo design de capacete da SLGrafics para o GP de Macau 2023. Talvez o reconheçam, pois tem uma ocasião especial. A pequena família de Manuela, Zoey e David está a aumentar com mais um membro. Vamos ter um pequeno <Jackson> para a Páscoa".