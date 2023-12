Patrik Hoff: Preparativos para el debut en el TT

Tras terminar octavo en la clasificación general del Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC) 2022, Patrick Hoff finalizó en tercera posición el campeonato de este año, de gran fuerza internacional. Solo el suizo Lukas Maurer y su compatriota alemán Didier Grams sumaron más puntos que él en la categoría de Superbike.

Después de esta buena temporada, el bávaro de 32 años de Franconia Media se siente preparado para hacer realidad su sueño de competir en el Tourist Trophy. Apoyado por el ex piloto de TT Rico Penzkofer, el ingeniero de aplicaciones para sistemas ABS de motos participará en las carreras de Superstock y Superbike con su propia BMW.

"Ya es oficial que participaré en el TT de la Isla de Man en 2024", sorprende Hoff a sus fans. "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado, especialmente a David Datzer, que siempre está a mano con consejos de su experiencia en el TT, y a Colin Moore por hacer que viajar a la Isla de Man sea lo más fácil posible".

Hoff voló a la pequeña isla del Mar de Irlanda por primera vez el año pasado con su colega de carreras Datzer para tener una visión inicial de lo que le esperaba. El debut previsto en el TT 2022 se pospuso por consejo de Datzer - que ha sido el alemán más rápido en el Snaefell Mountain Course desde este año.

"Hacer otra temporada en el IRRC antes de mi debut en el TT ha merecido la pena. Mis resultados han mejorado significativamente. Esperaba terminar entre los cinco primeros, pero después de cambiar de marca de neumáticos durante el año, he podido mejorar y rodar más consistentemente en cabeza", dijo Hoff al sitio oficial de la carrera Tourist Trophy.

"Ya he visitado la isla dos veces, la primera con David y hace un mes, cuando un oficial de enlace de pilotos del TT me llevó a recorrer la pista con Johnny Barton. Es una experiencia que no tiene precio. He dado unas 20 vueltas al circuito en el coche y hasta ahora he estado estudiando regularmente las vueltas a bordo y el juego de PlayStation".

"La primera vez que me paré en Bray Hill pensé: 'Guau', porque en los DVD no se ve lo empinada que es. La segunda visita y las explicaciones de John me ayudaron enormemente. Empiezo a sentirme más seguro. Mi principal objetivo para mi debut es estar seguro y divertirme, porque es un proyecto a largo plazo para mí."

"Para mí, la semana de clasificación consiste en aumentar mi velocidad y acostumbrarme a la pista. Espero poder hacer un buen trabajo y ofrecer una actuación similar a la de mis compañeros del IRRC Lukas Maurer y Erno Kostamo en su primer año y luego mejorar año tras año."