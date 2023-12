Patrik Hoff : Préparatifs pour ses débuts en TT

Après une huitième place au classement général de l'International Road Racing Championship (IRRC) 2022, Patrick Hoff a terminé cette année à la troisième place de ce championnat très relevé sur le plan international. Seuls le Suisse Lukas Maurer et son compatriote allemand Didier Grams ont accumulé plus de points que lui dans la catégorie Superbike.

Après cette solide saison, le Bavarois de 32 ans originaire de Moyenne-Franconie se sent prêt à réaliser son rêve de participer au Tourist Trophy. Soutenu par l'ancien pilote du TT Rico Penzkofer, l'ingénieur d'application pour les systèmes ABS moto participera aux courses de Superstock et de Superbike avec sa propre BMW.

"C'est maintenant officiel, je participerai au TT de l'île de Man en 2024", a déclaré Hoff à ses fans par surprise. "Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, en particulier David Datzer, qui me donne toujours des conseils basés sur son expérience du TT, et Colin Moore, qui a rendu les voyages à l'île de Man aussi faciles que possible".

L'année dernière déjà, Hoff s'était envolé pour la première fois vers la petite île de la mer d'Irlande avec son collègue pilote de course Datzer, afin de se faire une première idée de ce qui l'attendait. Les débuts envisagés lors du TT 2022 ont été reportés sur les conseils de Datzer - qui est depuis cette année l'Allemand le plus rapide sur le Snaefell Mountain Course.

"Faire une saison supplémentaire en IRRC avant ma première au TT s'est avéré payant. Mes résultats se sont nettement améliorés. J'espérais me classer dans le top 5, mais après avoir changé de marque de pneus au cours de l'année, j'ai pu progresser et être plus constant dans le peloton de tête", a raconté Hoff au site officiel des courses du Tourist Trophy.

"J'ai déjà visité l'île à deux reprises, la première fois avec David et il y a un mois, lorsqu'un officier de liaison TT Rider m'a fait faire le tour du circuit avec Johnny Barton. C'est une expérience qui n'a pas de prix. J'ai fait une vingtaine de tours en voiture autour du circuit et jusqu'à présent, j'ai régulièrement fait des tours à bord et étudié le jeu PlayStation".

"La première fois que je me suis trouvé sur la Bray Hill, je me suis dit : 'Wow', parce que sur les DVD, on ne voit pas à quel point c'est raide. La deuxième visite et les explications de John m'ont énormément aidé. Je commence peu à peu à me sentir plus sûr de moi. Mon objectif principal pour mes débuts est d'être en sécurité et de m'amuser, car c'est un projet à long terme pour moi".

"Pendant la semaine de qualification, il s'agit pour moi d'augmenter ma vitesse et de m'habituer au circuit. J'espère faire du bon travail et réaliser une performance aussi forte que mes collègues de l'IRRC Lukas Maurer et Erno Kostamo lors de leur première année, puis m'améliorer d'année en année".