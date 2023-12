Patrik Hoff: preparazione al debutto al TT

Dopo aver ottenuto l'ottavo posto nella classifica generale del 2022 International Road Racing Championship (IRRC), Patrick Hoff ha concluso il campionato internazionale di quest'anno al terzo posto. Solo il pilota svizzero Lukas Maurer e il suo connazionale tedesco Didier Grams hanno ottenuto più punti di lui nella categoria Superbike.

Dopo questa stagione di successi, il 32enne bavarese della Media Franconia si sente pronto a realizzare il suo sogno di partecipare al Tourist Trophy. Affiancato dall'ex pilota del TT Rico Penzkofer, l'ingegnere applicativo per i sistemi ABS delle moto parteciperà alle gare Superstock e Superbike con la sua BMW.

"Ora è ufficiale che prenderò parte al TT dell'Isola di Man nel 2024", sorprende Hoff ai suoi fan. "Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, in particolare David Datzer, che è sempre a disposizione con consigli derivanti dalla sua esperienza al TT, e Colin Moore per aver reso il viaggio all'Isola di Man il più semplice possibile".

Hoff è volato per la prima volta sull'isoletta nel Mare d'Irlanda l'anno scorso con il suo collega di corse Datzer per avere una panoramica iniziale di cosa aspettarsi. Il previsto debutto al TT 2022 è stato rimandato su consiglio di Datzer, che da quest'anno è il tedesco più veloce sullo Snaefell Mountain Course.

"Fare un'altra stagione nell'IRRC prima del mio debutto al TT ha dato i suoi frutti. I miei risultati sono migliorati in modo significativo. Speravo di finire tra i primi cinque, ma dopo aver cambiato marca di pneumatici durante l'anno, sono riuscito a migliorare e a stare più costantemente davanti", ha dichiarato Hoff al sito ufficiale della gara del Tourist Trophy.

"Ho visitato l'isola già due volte, la prima con David e un mese fa quando un Rider Liaison Officer del TT mi ha portato in pista con Johnny Barton. È un'esperienza impagabile. Ho fatto circa 20 giri del circuito in auto e finora ho studiato regolarmente i giri a bordo e il gioco per PlayStation".

La prima volta che mi sono trovato sulla collina di Bray ho pensato: "Wow", perché nei DVD non si vede quanto sia ripida. La seconda visita e le spiegazioni di John mi hanno aiutato moltissimo. Comincio a sentirmi più sicuro. Il mio obiettivo principale per il mio debutto è di essere sicuro e di divertirmi, perché è un progetto a lungo termine per me".

"Per me la settimana di qualifiche serve ad aumentare la mia velocità e ad abituarmi alla pista. Spero di poter fare un buon lavoro e di fornire una prestazione altrettanto forte dei miei colleghi dell'IRRC Lukas Maurer ed Erno Kostamo al loro primo anno, per poi migliorare di anno in anno."