Patrik Hoff: Preparativos feitos para a estreia no TT

Depois de ter terminado em oitavo lugar na classificação geral do Campeonato Internacional de Corridas de Estrada de 2022 (IRRC), Patrick Hoff terminou o forte campeonato internacional deste ano em terceiro lugar. Apenas o piloto suíço Lukas Maurer e o seu compatriota alemão Didier Grams marcaram mais pontos do que ele na categoria Superbike.

Após esta forte temporada, o bávaro de 32 anos da Francónia Média sente-se pronto para realizar o seu sonho de competir no Troféu Turista. Apoiado pelo antigo piloto de TT Rico Penzkofer, o engenheiro de aplicação de sistemas ABS para motas vai participar nas corridas de Superstock e Superbike com a sua própria BMW.

"Agora é oficial que vou participar no TT da Ilha de Man em 2024", surpreende Hoff aos seus fãs. "Gostaria de agradecer a todos os que me apoiaram, especialmente a David Datzer, que está sempre disponível com conselhos da sua experiência no TT, e a Colin Moore por ter tornado a viagem para a Ilha de Man o mais fácil possível."

Hoff viajou para a pequena ilha no Mar da Irlanda pela primeira vez no ano passado com o seu colega de corrida Datzer para ter uma visão inicial do que o esperava. A estreia planeada no TT 2022 foi adiada a conselho de Datzer - que tem sido o alemão mais rápido no percurso de montanha de Snaefell desde este ano.

"Fazer mais uma época no IRRC antes da minha estreia no TT valeu a pena. Os meus resultados melhoraram significativamente. Esperava terminar entre os cinco primeiros, mas depois de mudar de marca de pneus durante o ano, consegui melhorar e andar de forma mais consistente na frente," disse Hoff ao sítio oficial da prova do Troféu Turista.

"Já visitei a ilha duas vezes, a primeira vez com o David e há um mês, quando um oficial de ligação do TT me levou à pista com o Johnny Barton. É uma experiência que não tem preço. Já dei cerca de 20 voltas ao circuito no carro e tenho estudado regularmente as voltas a bordo e o jogo da PlayStation."

"A primeira vez que estive em Bray Hill pensei: 'Uau', porque nos DVDs não se consegue ver como é íngreme. A segunda visita e as explicações do John ajudaram-me imenso. Estou a começar a sentir-me mais confiante. O meu principal objetivo para a minha estreia é estar em segurança e divertir-me, porque é um projeto a longo prazo para mim."

"Para mim, a semana de qualificação é para aumentar a minha velocidade e habituar-me à pista. Espero poder fazer um bom trabalho e apresentar um desempenho tão forte como o dos meus colegas do IRRC Lukas Maurer e Erno Kostamo no seu primeiro ano e depois melhorar de ano para ano."