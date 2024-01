Il vincitore del TT Ian Hutchinson: ritorno dopo l'ictus

Il 1° marzo, il britannico Ian Hutchinson, 44 anni, riavrà la sua licenza di corsa, che gli era stata revocata l'anno scorso in seguito a un ictus subito durante un tour ciclistico in Spagna.

Nel bel mezzo dei preparativi per la stagione 2023, Ian Hutchinson è stato colpito da un ictus durante un tour ciclistico in Spagna alla fine di febbraio. Solo il rapido intervento del suo compagno di allenamento Jason O'Halloran ha evitato il peggio. Sebbene il 43enne britannico si sia ripreso in tempi relativamente brevi, la sua licenza di corsa è stata revocata per dodici mesi.

Tuttavia, Hutchinson non si è lasciato scoraggiare da questa battuta d'arresto e ha lavorato con costanza al suo ritorno. Il 16 volte vincitore del Tourist Trophy della contea dello Yorkshire ha recentemente partecipato a una giornata di gara sul circuito di Croft ed è stato anche impegnato in giri su una moto Superstock ad Almeria, in Spagna.

Dopo essersi sottoposto a numerosi esami medici, il sofferente inglese di Bingley è stato certificato in perfetta salute dall'Auto Cycle Union (ACU), l'organo di governo britannico. Riavrà la sua licenza il 1° marzo. Questo gli spiana la strada per dimostrare nuovamente la sua competitività.

Hutchinson, che è uno dei pochi piloti stradali ad aver vinto la North West 200, il Tourist Trophy, l'Ulster Grand Prix e il Macau Motorcycle Grand Prix, tornerà nel 2024 nel team Milenco Padgett's Honda, con il quale nel 2010 ha ottenuto lo storico record di cinque vittorie al TT in una settimana.

"Sarebbe un miracolo se tornassi e fossi subito tra i pretendenti alla vittoria", ha dichiarato realisticamente Hutchinson, che ha realizzato questa impresa al GP di Macao nel 2013 dopo essere stato fuori gioco per quasi tre anni a causa di un grave infortunio alla gamba. "So dove sono ora e dove posso arrivare".