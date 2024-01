Ian Hutchinson, vencedor do TT: Regresso após AVC

No dia 1 de março, o britânico Ian Hutchinson, de 44 anos, recupera a sua licença de corrida, que lhe foi retirada no ano passado na sequência de um AVC sofrido durante uma viagem de bicicleta em Espanha.

A meio dos preparativos para a época de 2023, Ian Hutchinson sofreu um acidente vascular cerebral durante uma viagem de bicicleta em Espanha, no final de fevereiro. Foi apenas a rápida intervenção do seu parceiro de treino Jason O'Halloran que evitou que o pior acontecesse. Embora o britânico, então com 43 anos, tenha recuperado relativamente depressa, a sua licença de corrida foi-lhe retirada por doze meses.

No entanto, Hutchinson não desanimou com este revés e trabalhou de forma consistente no seu regresso. O 16 vezes vencedor do Troféu Turista do condado de Yorkshire participou recentemente num dia de corrida na pista de Croft e também tem estado ocupado a dar voltas numa moto Superstock em Almeria, Espanha.

Depois de ter sido submetido a numerosos exames médicos, o sofrido britânico de Bingley foi agora certificado como estando em perfeito estado de saúde pela Auto Cycle Union (ACU), o organismo britânico que rege o desporto. Receberá a sua carta de condução no dia 1 de março. Isto abre-lhe o caminho para provar novamente a sua competitividade.

Hutchinson, que é um dos poucos pilotos de estrada a ter ganho o North West 200, o Tourist Trophy, o Ulster Grand Prix e o Macau Motorcycle Grand Prix, vai regressar à equipa Milenco Padgett's Honda em 2024, com a qual alcançou o recorde histórico de cinco vitórias no TT numa semana em 2010.

"Seria um milagre se eu voltasse e estivesse entre os candidatos à vitória novamente de imediato", disse Hutchinson de forma realista, que conseguiu esse feito no GP de Macau em 2013, depois de ter estado fora de ação durante quase três anos com uma grave lesão na perna. "Eu sei onde estou agora e onde posso estar."