Otra cancelación: tampoco habrá Gran Premio del Ulster en 2024

Se ha convertido en una historia interminable. Por quinta vez consecutiva, el Dundrod and District Motor Club se vio obligado a cancelar el Gran Premio del Ulster debido a los continuos problemas con el seguro.

Junto con el North West 200 y el Tourist Trophy, el Gran Premio del Ulster es una de las carreras de carretera legendarias. El evento, que se celebra en las afueras de la capital norirlandesa, Belfast, desde 1922, formó parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1949 hasta 1971 inclusive. Los nombres de grandes como Geoff Duke, John Surtees, Werner Haas, Rupert Hollaus, Luigi Taveri, Giacomo Agostini y Mike Hailwood figuran en las listas de ganadores. Sin embargo, con 24 victorias, Joey Dunlop, fallecido en un accidente en 2000, es el rey sin corona de la tradicional prueba.

Como en Irlanda del Norte los espectadores sólo pueden pagar por los asientos en las tribunas, pero no por las localidades de pie a lo largo de la pista, los ingresos sólo pueden obtenerse del dinero de los patrocinadores y de la venta de programas de carreras. Las carreras tuvieron que cancelarse en repetidas ocasiones en la década de 2010 debido a las fuertes lluvias. Además, los aficionados al automovilismo ya no eran tan resistentes a las inclemencias del tiempo como antes y a menudo no acudían al evento.

El Gran Premio del Ulster se celebró por última vez en 2019 y acabó en desastre financiero. La carrera fue víctima de la pandemia de Covid-19 en los dos años siguientes. El Revival Racing Motorcycle Club se fundó para garantizar la organización del centenario. Incluso el gobierno norirlandés ofreció una importante suma de dinero para salvar el evento. Sin embargo, al no cumplirse las promesas, se produjo la cancelación.

Se siguió trabajando incansablemente en segundo plano para salvar el histórico GP del Ulster. Sin embargo, los ambiciosos planes tuvieron que cancelarse una vez más el año anterior. Los exorbitantes aumentos de los costes de los seguros obligaron a cancelar la mayoría de las carreras nacionales. Los costes eran sencillamente demasiado elevados para que los pequeños clubes pudieran soportarlos. Al famoso Dundrod and District Motor Club se le comunicó una vez más que su evento no podría celebrarse.

Este año, el Gran Premio del Ulster también figuraba en el calendario de carreras. La prueba debía celebrarse los días 2 y 3 de agosto. Sin embargo, no volverá a celebrarse, según anunció el organizador en un comunicado. "Lamentamos que el Dundrod and District Motorcycle Club tenga que anunciar que el Ulster GP 2024 no tendrá lugar. A pesar de las recientes negociaciones positivas con las partes interesadas, el club se ha quedado sin otra opción dados los continuos problemas con el seguro y la falta de tiempo."