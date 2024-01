Nouvelle annulation : toujours pas de Grand Prix d'Ulster en 2024

Avec le North West 200 et le Tourist Trophy, l'Ulster Grand Prix est l'une des courses sur route les plus légendaires. Organisée depuis 1922 aux portes de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord, elle a compté pour le championnat du monde de moto de 1949 à 1971 inclus. Des noms de grands noms comme Geoff Duke, John Surtees, Werner Haas, Rupert Hollaus, Luigi Taveri, Giacomo Agostini ou Mike Hailwood figurent au palmarès. Avec 24 victoires, Joey Dunlop, décédé dans un accident en 2000, est toutefois le roi non couronné de cette manifestation traditionnelle.

Comme en Irlande du Nord, les spectateurs ne peuvent payer que pour les places dans les tribunes et non pour les places debout le long du parcours, les recettes ne peuvent provenir que des sponsors et des programmes de course vendus. Dans les années 2010, des courses ont dû être annulées à plusieurs reprises en raison de fortes pluies. De plus, les fans de sport automobile n'étaient plus aussi résistants aux intempéries qu'auparavant et restaient souvent à l'écart de l'événement.

La dernière édition de l'Ulster Grand Prix a eu lieu en 2019 et s'est soldée par un désastre financier. Les deux années suivantes, la course a été victime de la pandémie de Covid19. Pour assurer l'organisation du centenaire, l'association de soutien "Revival Racing Motorcycle Club" a été créée. Même le gouvernement d'Irlande du Nord a laissé entrevoir une somme importante pour le sauvetage. Mais comme les promesses n'ont pas été tenues, le projet a été annulé.

Dans l'ombre, on a continué à travailler sans relâche pour sauver le GP d'Ulster chargé d'histoire. Mais les plans ambitieux ont dû être abandonnés une nouvelle fois l'année précédente. L'augmentation exorbitante des coûts d'assurance a entraîné l'annulation de la plupart des courses nationales. Les coûts n'étaient tout simplement pas supportables pour les petits clubs. Le prestigieux "Dundrod and District Motor Club" s'est vu une nouvelle fois contraint de renoncer à sa manifestation.

Cette année encore, l'Ulster Grand Prix s'est retrouvé dans le calendrier des courses. L'événement devait se dérouler les 2 et 3 août. Mais une fois de plus, il n'aura pas lieu, comme l'a fait savoir l'organisateur dans un communiqué. "C'est avec regret que le Dundrod and District Motorcycle Club annonce que l'Ulster GP 2024 n'aura pas lieu. Malgré les récentes négociations positives avec les parties prenantes, le club n'a pas eu d'autre choix compte tenu des problèmes d'assurance persistants et du manque de temps".