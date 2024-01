Un'altra cancellazione: niente Gran Premio dell'Ulster nemmeno nel 2024

È diventata una storia infinita. Per la quinta volta consecutiva, il Dundrod and District Motor Club è stato costretto a cancellare l'Ulster Grand Prix a causa di continui problemi assicurativi.

Insieme alla North West 200 e al Tourist Trophy, l'Ulster Grand Prix è una delle leggendarie gare su strada. L'evento, che si svolge alla periferia della capitale nordirlandese Belfast dal 1922, ha fatto parte del Campionato mondiale di motociclismo dal 1949 fino al 1971 compreso. I nomi dei grandi come Geoff Duke, John Surtees, Werner Haas, Rupert Hollaus, Luigi Taveri, Giacomo Agostini e Mike Hailwood sono presenti negli elenchi dei vincitori. Tuttavia, con 24 vittorie, Joey Dunlop, deceduto in un incidente nel 2000, è il re non ancora incoronato di questo evento tradizionale.

Poiché in Irlanda del Nord gli spettatori possono pagare solo per i posti in tribuna, ma non per i posti in piedi lungo la pista, gli introiti possono essere generati solo dagli sponsor e dalla vendita dei programmi di gara. Negli anni 2010 le gare sono state ripetutamente cancellate a causa delle forti piogge. Inoltre, i fan degli sport motoristici non erano più resistenti alle intemperie come un tempo e spesso non partecipavano all'evento.

L'ultimo Gran Premio dell'Ulster si è tenuto nel 2019 e si è concluso con un disastro finanziario. La gara è stata vittima della pandemia di Covid-19 nei due anni successivi. Il Revival Racing Motorcycle Club è stato fondato per garantire l'organizzazione del 100° anniversario. Persino il governo nordirlandese prospettò la possibilità di stanziare una cospicua somma di denaro per salvare l'evento. Tuttavia, poiché le promesse non sono state mantenute, è seguita la cancellazione.

I lavori per salvare lo storico GP dell'Ulster sono proseguiti senza sosta. Tuttavia, gli ambiziosi piani dovettero essere cancellati ancora una volta l'anno precedente. Gli esorbitanti aumenti dei costi assicurativi hanno reso necessaria la cancellazione della maggior parte delle gare nazionali. I costi erano semplicemente troppo elevati per i piccoli club. Al rinomato Dundrod and District Motor Club fu detto ancora una volta che il suo evento non si sarebbe potuto tenere.

Quest'anno, il calendario delle corse prevedeva anche l'Ulster Grand Prix. L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 2 e 3 agosto. Tuttavia, non si terrà più, come ha annunciato l'organizzatore in un comunicato. "È con rammarico che il Dundrod and District Motorcycle Club deve annunciare che l'Ulster GP 2024 non avrà luogo. Nonostante le recenti trattative positive con le parti interessate, il club non ha avuto altra scelta a causa dei continui problemi assicurativi e della mancanza di tempo".