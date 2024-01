Outra anulação: também não haverá Grande Prémio do Ulster em 2024

Tornou-se uma história interminável. Pela quinta vez consecutiva, o Dundrod and District Motor Club foi obrigado a cancelar o Grande Prémio do Ulster devido a problemas de seguro.

Juntamente com o North West 200 e o Tourist Trophy, o Grande Prémio do Ulster é uma das lendárias corridas de estrada. O evento, que tem sido realizado nos arredores da capital da Irlanda do Norte, Belfast, desde 1922, fez parte do Campeonato Mundial de Motociclismo de 1949 até 1971, inclusive. Nomes de grandes nomes como Geoff Duke, John Surtees, Werner Haas, Rupert Hollaus, Luigi Taveri, Giacomo Agostini e Mike Hailwood podem ser encontrados nas listas de vencedores. No entanto, com 24 vitórias, Joey Dunlop, que morreu num acidente em 2000, é o rei não coroado da tradicional prova.

Como os espectadores na Irlanda do Norte só podem pagar pelos lugares nas bancadas, mas não pelos lugares de pé ao longo da pista, as receitas só podem ser geradas através do dinheiro dos patrocínios e da venda de programas de corrida. Na década de 2010, as corridas tiveram de ser canceladas várias vezes devido a fortes chuvas. Além disso, os adeptos dos desportos motorizados já não eram tão resistentes às intempéries como antigamente e, muitas vezes, não compareciam ao evento.

O Grande Prémio do Ulster foi realizado pela última vez em 2019 e terminou num desastre financeiro. A corrida foi vítima da pandemia de Covid-19 nos dois anos seguintes. O Revival Racing Motorcycle Club foi fundado para garantir que o 100º aniversário pudesse ser organizado. Até mesmo o governo da Irlanda do Norte ofereceu a perspetiva de uma soma substancial de dinheiro para salvar o evento. No entanto, como as promessas não foram cumpridas, seguiu-se o cancelamento.

O trabalho de fundo para salvar o histórico GP do Ulster continuou incansavelmente. No entanto, os ambiciosos planos tiveram de ser cancelados mais uma vez no ano anterior. O aumento exorbitante dos custos dos seguros obrigou ao cancelamento da maior parte das corridas nacionais. Os custos eram simplesmente demasiado elevados para serem suportados pelos pequenos clubes. O famoso Dundrod and District Motor Club foi mais uma vez informado de que o seu evento não se poderia realizar.

Este ano, o Grande Prémio do Ulster também fazia parte do calendário de corridas. O evento deveria ter-se realizado nos dias 2 e 3 de agosto. No entanto, não voltará a realizar-se, como anunciou o organizador num comunicado. "É com pesar que o Clube de Motociclismo de Dundrod e do Distrito tem de anunciar que o Ulster GP 2024 não se vai realizar. Apesar das recentes negociações positivas com as partes interessadas, o clube não tem outra opção, tendo em conta os actuais problemas de seguro e a falta de tempo."