Horst Saiger fait venir des stars du TT en Suisse

L'ancien pilote de course Horst Saiger utilise ses contacts et organise avec Hostettler AG un événement caritatif unique en son genre, au cours duquel des coureurs TT d'autrefois rencontrent des stars actuelles de haut niveau.

Déjà en tant que pilote de course actif, Horst Saiger s'est lancé dans l'organisation de voyages. Qu'il s'agisse du North West 200, du Tourist Trophy ou du Grand Prix de Macao, cet Autrichien vivant au Liechtenstein et son équipe organisent des hébergements, des activités de loisirs et des voyages en bus autour des circuits, au cours desquels il sait raconter bien des anecdotes amusantes. Il sait mieux que quiconque faire de ces voyages une expérience inoubliable pour les fans de sport automobile.

Saiger s'est rapidement fait de nombreux amis dans le monde entier grâce à son attitude espiègle et décontractée. Lors de ses incursions dans les paddocks, qu'il enregistre à l'aide d'une caméra et que l'on peut voir sur sa chaîne Youtube, ce Styrien né non loin du Red Bull Ring fait rire l'assistance avec ses remarques impertinentes. Même les grands noms du sport automobile comme John McGuinness, 23 fois vainqueur du TT, ne sont pas épargnés.

Mais Saiger sait aussi utiliser ses contacts de manière habile, comme il le prouve à nouveau aujourd'hui. En collaboration avec Hostettler AG, le double champion suisse de Superstock 1000 organise un événement caritatif au profit de la "Joey Dunlop Foundation", où tous les fans du Tourist Trophy trouveront leur compte. "C'est du jamais vu en Europe continentale", affirme Saiger.

Les coureurs TT d'antan rencontreront les stars actuelles et les pilotes TT germanophones. Le recordman du tour Peter Hickman, les dominateurs du side-car Ben et Tom Birchall, David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer, Rolf Biland et Kurt Waltisperg ainsi que Hanspeter Bolliger ont déjà confirmé leur présence. En outre, le célèbre animateur Lenz Leberkern lira des extraits de son livre sur le Tourist Trophy.

Des chat-shows, des tours de record commentés autour du Snaefell Mountain Course, long de plus de 60 kilomètres et tristement célèbre pour ses nombreux accidents graves, des lectures de livres, des séances d'autographes et un tirage au sort caritatif assureront un programme divertissant. Les fans de course automobile ne devraient en aucun cas manquer cet événement unique, qui aura lieu le 20 janvier à partir de 11 heures et dont l'entrée sera gratuite, dans les salles d'exposition de Hostettler AG à Sursee.