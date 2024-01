Horst Saiger porta le stelle del TT in Svizzera

L'ex pilota Horst Saiger utilizza i suoi contatti per organizzare un evento di beneficenza unico con Hostettler AG, in cui i piloti del TT del passato incontrano le star attuali.

Anche da pilota attivo, Horst Saiger ha lavorato come organizzatore di tour. Che si tratti della North West 200, del Tourist Trophy o del Gran Premio di Macao, l'austriaco, che vive in Liechtenstein, e il suo team organizzano alloggi, attività per il tempo libero e viaggi in pullman intorno ai circuiti, durante i quali ha molti aneddoti divertenti da raccontare. Sa come nessun altro come rendere i viaggi un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di motorsport.

Con il suo modo di fare malizioso e disinvolto, Saiger si è fatto rapidamente molti amici in tutto il mondo. Durante le sue incursioni nei paddock, che registra con una telecamera e che si possono vedere sul suo canale YouTube, lo stiriano, che è nato non lontano dal Red Bull Ring, regala una o due risate con le sue battute impertinenti. Non vengono risparmiati nemmeno i grandi delle corse, come il 23 volte vincitore del TT John McGuinness.

Saiger sa anche come utilizzare abilmente i suoi contatti in altri modi, come sta dimostrando ancora una volta. In collaborazione con Hostettler AG, il due volte campione svizzero della Superstock 1000 sta organizzando un evento di beneficenza a favore della "Joey Dunlop Foundation", durante il quale tutti gli appassionati del Tourist Trophy avranno il loro tornaconto. "Non c'è mai stato nulla di simile in Europa continentale", è convinto Saiger.

I piloti del TT del passato incontreranno le star attuali e i piloti del TT di lingua tedesca. Il detentore del record sul giro Peter Hickman, i dominatori dei sidecar Ben e Tom Birchall, David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer, Rolf Biland e Kurt Waltisperg e Hanspeter Bolliger hanno già confermato la loro presenza. Anche il noto presentatore Lenz Leberkern leggerà dal suo libro sul Tourist Trophy.

Chat show, giri record commentati sul percorso di Snaefell, lungo oltre 60 chilometri e noto per i suoi numerosi incidenti gravi, letture di libri, sessioni di autografi e una lotteria di beneficenza garantiranno un programma divertente. Gli appassionati di corse non possono perdersi questo evento unico, che si terrà il 20 gennaio a partire dalle ore 11.00 con ingresso gratuito presso gli showroom di Hostettler AG a Sursee.