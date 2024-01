Horst Saiger traz as principais estrelas do TT à Suíça

O antigo piloto de corridas Horst Saiger utiliza os seus contactos para organizar um evento de caridade único com a Hostettler AG, onde os pilotos de TT do passado se encontram com as estrelas de topo actuais.

Horst Saiger trabalhou como organizador de viagens, mesmo quando era um piloto de corridas ativo. Quer se trate do North West 200, do Tourist Trophy ou do Grande Prémio de Macau, o austríaco, que vive no Liechtenstein, e a sua equipa organizam o alojamento, as actividades de lazer e as viagens de autocarro à volta das pistas de corrida, durante as quais tem muitas histórias engraçadas para contar. Ele sabe como ninguém como fazer das viagens uma experiência inesquecível para os fãs do desporto automóvel.

Com o seu jeito travesso e descontraído, Saiger rapidamente fez muitos amigos em todo o mundo. Nas suas incursões pelos paddocks, que grava com uma câmara e que podem ser vistas no seu canal do YouTube, o estírio, que nasceu não muito longe do Red Bull Ring, provoca uma ou duas gargalhadas com as suas observações atrevidas. Mesmo os grandes nomes das corridas, como John McGuinness, 23 vezes vencedor do TT, não são poupados.

Saiger também sabe como utilizar habilmente os seus contactos de outras formas, como está agora a provar mais uma vez. Em colaboração com a Hostettler AG, o bicampeão suíço de Superstock 1000 está a organizar um evento de caridade em benefício da "Fundação Joey Dunlop", no qual todos os fãs do Troféu Turista terão o seu dinheiro. "Nunca houve nada como isto na Europa continental", está Saiger convencido.

Os pilotos de TT do passado vão encontrar-se com as actuais estrelas de topo e com os pilotos de TT de língua alemã. O recordista de voltas Peter Hickman, os dominadores de sidecar Ben e Tom Birchall, David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer, Rolf Biland e Kurt Waltisperg, bem como Hanspeter Bolliger já confirmaram a sua presença. O conhecido apresentador Lenz Leberkern também irá ler o seu livro sobre o Troféu Turista.

Programas de chat, voltas recorde comentadas à volta do percurso de montanha de Snaefell, com mais de 60 quilómetros de extensão e conhecido pelos seus muitos acidentes graves, leituras de livros, sessões de autógrafos e um sorteio de caridade garantirão um programa divertido. Os adeptos das corridas não podem perder este evento único, que se realiza no dia 20 de janeiro a partir das 11h00, com entrada livre, nos showrooms da Hostettler AG em Sursee.