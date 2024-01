La course sur route peut-elle survivre en Irlande du Nord ?

Pendant des décennies, le championnat nord-irlandais de courses sur route a constitué un vivier de jeunes talents pour les trois "grandes" courses internationales sur route. Pour remporter le North West 200, le Tourist Trophy ou l'Ulster Grand Prix, il fallait d'abord faire ses preuves lors des courses sur les circuits routiers étroits.

De cette scène sont nés des grands noms comme Tom Herron, Norman Brown, Phillip McCallen, Adrian Archibald et Ryan Farquhar ou la dynastie Dunlop avec Joey, Jim, Robert, Michael et William.

Il y a cinq ans, le calendrier comportait neuf courses nationales sur route (Cookstown, Tandragee, Kells, Enniskillen, Skerries, Walderstown, Faugheen, Armoy et Killalane), en plus de la NW200 et de l'Ulster GP. De fin juin à fin juillet, une course a été organisée pendant six week-ends consécutifs ( !).

Cette saison, il n'y a plus que trois courses sur route en Irlande du Nord : la Cookstown 100, la North West 200 et les Armoy Road Races. Le Grand Prix d'Ulster a également été victime d'une nouvelle annulation, tout comme la manifestation traditionnelle Tandragee 100, où la rénovation du revêtement routier n'a pas pu être organisée à temps.

Depuis la pandémie de Corona et les problèmes qui en ont découlé, l'environnement des clubs organisateurs a considérablement changé. L'augmentation exorbitante des coûts d'assurance l'année dernière, en particulier, représente un obstacle presque insurmontable pour eux. La baisse d'intérêt des spectateurs n'est pas non plus à négliger.

En Irlande du Nord, une course sur route ne peut être financée que par des sponsors, la vente de programmes et des subventions des communes, de l'État ou des offices du tourisme. Contrairement au reste de l'Europe, il est interdit aux organisateurs de faire payer les spectateurs, à moins qu'ils ne construisent des places dans les tribunes.

Même le North West 200, organisé depuis 1929, lutte depuis quelques années pour sa survie économique, bien qu'il reste le plus grand événement en plein air d'Irlande du Nord, avec plus de 100 000 spectateurs, et qu'il attire des fans de sport automobile du monde entier dans la région de la Chaussée des Géants.

Continuer à compter sur les fonds publics n'est plus un modèle économique viable. Il est de plus en plus difficile pour les politiciens d'argumenter pour continuer à soutenir financièrement des événements qui, au vu de la conscience environnementale accrue d'une grande partie de la société, ne vont plus de pair.

Les perspectives de survie des courses sur route en Irlande du Nord ne sont donc pas très réjouissantes. Peut-être qu'une modification de la loi permettant aux organisateurs de percevoir à l'avenir des droits d'entrée auprès des spectateurs sur le parcours serait l'une des issues pour continuer à garantir l'organisation des courses, du moins à court terme.