Le corse su strada possono sopravvivere in Irlanda del Nord?

Le corse su strada in Irlanda del Nord sono in una vera e propria crisi. La cancellazione del GP dell'Ulster è solo la punta dell'iceberg. Gli organizzatori più piccoli, in particolare, stanno affrontando problemi irrisolvibili.

Per decenni, il campionato nordirlandese di corsa su strada ha rappresentato il terreno di coltura per la nuova generazione di talenti per le tre "grandi" gare internazionali su strada. Se si voleva avere successo nella North West 200, nel Tourist Trophy o nell'Ulster Grand Prix, bisognava prima dimostrare il proprio valore nelle gare sui percorsi stradali stretti.

Da questa scena sono emersi grandi nomi come Tom Herron, Norman Brown, Phillip McCallen, Adrian Archibald e Ryan Farquhar o la dinastia Dunlop con Joey, Jim, Robert, Michael e William.

Solo cinque anni fa, erano in calendario ben nove gare nazionali su strada - Cookstown, Tandragee, Kells, Enniskillen, Skerries, Walderstown, Faugheen, Armoy e Killalane - oltre alla NW200 e all'Ulster GP. Dalla fine di giugno alla fine di luglio, è stata organizzata una gara in sei fine settimana consecutivi (!).

In questa stagione, ci sono solo tre gare su strada in Irlanda del Nord: la Cookstown 100, la North West 200 e la Armoy Road Races. Anche l'Ulster Grand Prix è stato nuovamente cancellato, così come il tradizionale evento Tandragee 100, per il quale non è stato possibile organizzare in tempo la riasfaltatura delle strade.

Dopo la pandemia di coronavirus e i problemi ad essa associati, l'ambiente per i club organizzatori è cambiato notevolmente. In particolare, l'aumento esorbitante dei costi assicurativi nell'ultimo anno è un ostacolo quasi insormontabile per loro. Non si può nemmeno trascurare il calo di interesse degli spettatori.

Una corsa su strada in Irlanda del Nord può essere finanziata solo dagli sponsor, dalla vendita dei programmi e dalle sovvenzioni delle autorità locali, dello Stato o delle associazioni turistiche. A differenza del resto d'Europa, gli organizzatori non possono far pagare agli spettatori un biglietto d'ingresso, a meno che non costruiscano posti in tribuna.

Persino la North West 200, che si tiene dal 1929, sta lottando per sopravvivere dal punto di vista economico da diversi anni, nonostante sia ancora il più grande evento all'aperto dell'Irlanda del Nord, con oltre 100.000 spettatori, e attiri nella regione intorno alla Giant's Causeway appassionati di motori da tutto il mondo.

Continuare a fare affidamento sui finanziamenti pubblici non è più un modello di business sostenibile. È sempre più difficile per i politici sostenere che dovrebbero continuare a sostenere finanziariamente eventi che non sono più in linea con la crescente consapevolezza ambientale di ampi settori della società.

Le prospettive di sopravvivenza delle corse su strada in Irlanda del Nord non sono quindi rosee. Forse una modifica della legge che consenta agli organizzatori di riscuotere in futuro le quote di iscrizione dagli spettatori in pista sarebbe un modo per garantire che le gare possano continuare a svolgersi, almeno nel breve periodo.