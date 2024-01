Poderão as corridas de estrada sobreviver na Irlanda do Norte?

As corridas de estrada na Irlanda do Norte estão a atravessar uma verdadeira crise. O cancelamento do GP do Ulster é apenas a ponta do icebergue. Os organizadores mais pequenos, em particular, estão a enfrentar problemas insolúveis.

Durante décadas, o Campeonato de Corridas de Estrada da Irlanda do Norte constituiu o terreno fértil para a próxima geração de talentos para as três "grandes" corridas de estrada internacionais. Se quisesse ser bem sucedido no North West 200, no Tourist Trophy ou no Ulster Grand Prix, tinha de provar o seu valor nas corridas nos estreitos percursos de estrada anteriores.

Grandes nomes como Tom Herron, Norman Brown, Phillip McCallen, Adrian Archibald e Ryan Farquhar ou a dinastia Dunlop com Joey, Jim, Robert, Michael e William emergiram deste cenário.

Há apenas cinco anos, nove incríveis corridas de estrada nacionais - Cookstown, Tandragee, Kells, Enniskillen, Skerries, Walderstown, Faugheen, Armoy e Killalane - faziam parte do calendário, juntamente com o NW200 e o Ulster GP. Entre o final de junho e o final de julho, foi organizado um evento de corrida em seis fins-de-semana consecutivos (!).

Esta época, só há três corridas de estrada na Irlanda do Norte - a Cookstown 100, a North West 200 e a Armoy Road Races. O Grande Prémio do Ulster também foi novamente cancelado, tal como a tradicional prova Tandragee 100, em que a repavimentação das estradas não pôde ser organizada a tempo.

Desde a pandemia de coronavírus e os problemas que lhe estão associados, o ambiente para os clubes organizadores mudou consideravelmente. Em particular, o aumento exorbitante dos custos dos seguros no último ano constitui um obstáculo quase intransponível para eles. O declínio do interesse dos espectadores também não pode ser ignorado.

Uma corrida de estrada na Irlanda do Norte só pode ser financiada por patrocinadores, pela venda de programas e por subsídios das autoridades locais, do Estado ou de associações de turismo. Contrariamente ao resto da Europa, os organizadores não podem cobrar uma taxa de entrada aos espectadores, exceto se construírem bancadas.

Mesmo a North West 200, que se realiza desde 1929, tem lutado para sobreviver economicamente há vários anos, apesar de continuar a ser o maior evento ao ar livre na Irlanda do Norte, com mais de 100 000 espectadores, e de atrair adeptos do desporto automóvel de todo o mundo para a região em torno da Giant's Causeway.

Continuar a depender do financiamento público já não é um modelo de negócio viável. É cada vez mais difícil para os políticos argumentarem que devem continuar a apoiar financeiramente eventos que já não se enquadram na crescente consciência ambiental de grandes sectores da sociedade.

As perspectivas de sobrevivência das corridas de estrada na Irlanda do Norte não são, portanto, exatamente animadoras. Talvez uma alteração da lei que permita aos organizadores cobrar taxas de inscrição aos espectadores na pista no futuro seja uma forma de garantir que as corridas possam continuar a realizar-se, pelo menos a curto prazo.