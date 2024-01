David Datzer : fin de carrière ou nouvelle équipe pour 2024 ?

Après cinq ans, David Datzer et MTP-Racing mettent fin à leur collaboration en tant qu'équipe de course. Est-ce la fin de la carrière du fringant pilote allemand ou trouvera-t-il encore une équipe dans laquelle il pourra se concentrer sur le pilotage ?

La saison de course qui vient de s'achever n'aurait pas pu être meilleure pour David Datzer. Il a succédé à Rico Penzkofer en tant qu'Allemand le plus rapide au Tourist Trophy, il a été le nouveau venu de l'année au North West 200 aux yeux de nombreux fans, il s'est montré imbattable lors de ses apparitions en IRRC et il a terminé à la troisième place du Macau Motorcycle Grand Prix derrière Peter Hickman et Davey Todd.

Ceux qui pensent qu'avec ces succès, trouver le budget pour une nouvelle saison ou une équipe renommée pour les courses internationales sur route ne devrait pas être un problème majeur, se trompent. Bien au contraire, le Bavarois de 31 ans originaire de Vilsbiburg est actuellement confronté à un avenir incertain en sport automobile, peut-être même à la fin de sa carrière.

Déjà après le Macau Motorcycle GP, Datzer avait attiré l'attention en déclarant qu'il s'agissait peut-être de sa dernière course. "Après deux semaines formidables ici au Grand Prix de Macao et une troisième place, il est maintenant temps pour moi de dire discrètement ˈServusˈ. Un grand merci à tous les sponsors, amis, spectateurs et bien sûr fans de Datzi pour ce que j'ai vécu !!! Ce que nous avons réalisé tous ensemble, personne ne pourra nous l'enlever".

Voici maintenant la prochaine mauvaise nouvelle pour sa grande communauté de fans.

"MTP-Racing et moi avons mis fin d'un commun accord à notre collaboration en tant qu'équipe de course après cinq années de succès. Nous avons eu beaucoup de hauts avec des victoires et des records de tours, peu de bas et le plus important, nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais il est maintenant temps pour les deux parties de s'engager sur de nouvelles voies. Je remercie Willi Pötscher et la société MTP-Racing ! Nous resterons en contact en tant qu'amis et partenaires commerciaux".

"Mais bien sûr, j'ai toujours des projets pour 2024 et je ne ménagerai pas mes efforts pour les mettre en œuvre. Je suis à la recherche d'équipes pour le Tourist Trophy, l'IRRC ou le championnat du monde d'endurance, où je pourrais me concentrer sur le pilotage. Si des équipes sont intéressées par mes services, vous pouvez me contacter à l'adresse datzi-racing.de@gmx.de", déclare Datzer.