David Datzer: fine della carriera o nuova squadra per il 2024?

La scorsa stagione agonistica non poteva andare meglio per David Datzer. Nel Tourist Trophy ha sostituito Rico Penzkofer come il tedesco più veloce, nella North West 200 è stato il nuovo arrivato dell'anno agli occhi di molti fan, nelle sue apparizioni come ospite nell'IRRC ha dimostrato di essere imbattibile e ha concluso il Macau Motorcycle Grand Prix al terzo posto dietro Peter Hickman e Davey Todd.

Chiunque pensi che, con questi successi alle spalle, non dovrebbe essere un grosso problema trovare il budget per un'altra stagione o un team rinomato per le gare internazionali su strada, si sbaglia. Al contrario, il 31enne bavarese di Vilsbiburg sta affrontando un futuro incerto nel motorsport, forse addirittura la fine della sua carriera.

Dopo il Macau Motorcycle GP, Datzer ha già sollevato un polverone con la dichiarazione che quella potrebbe essere stata la sua ultima gara. "Dopo due settimane fantastiche qui al Gran Premio di Macao e il terzo posto, è arrivato il momento per me di dire tranquillamente 'Servus'. Ringrazio tutti gli sponsor, gli amici, gli spettatori e naturalmente i fan di Datzi per questa esperienza! Nessuno può toglierci quello che abbiamo raggiunto insieme".

Ora arriva la prossima brutta notizia per i suoi numerosi fan.

"MTP-Racing e io abbiamo concluso di comune accordo la nostra collaborazione come squadra corse dopo cinque anni di successi. Abbiamo avuto molti alti con vittorie e record sul giro, pochi bassi e, soprattutto, ci siamo divertiti molto. Ma è giunto il momento per entrambe le parti di voltare pagina. Vorrei ringraziare Willi Pötscher e la società MTP-Racing! Rimarremo in contatto come amici e partner commerciali".

"Naturalmente ho ancora dei progetti per il 2024 e non lascerò nulla di intentato per realizzarli. Sono alla ricerca di squadre per il Tourist Trophy, l'IRRC o il Campionato del Mondo Endurance, dove potrò concentrarmi sulla guida. Quindi, se ci sono squadre interessate a me, possono contattarmi all'indirizzo datzi-racing.de@gmx.de", dice Datzer, che è aperto a molte cose.