David Datzer: Fim de carreira ou nova equipa para 2024?

A última época de corridas não podia ter corrido melhor para David Datzer. No Troféu Turista, substituiu Rico Penzkofer como o alemão mais rápido, no North West 200 foi o novato do ano aos olhos de muitos fãs, nas suas participações no IRRC provou ser imbatível e terminou o Grande Prémio de Macau em terceiro lugar, atrás de Peter Hickman e Davey Todd.

Engana-se quem pensa que, com estes sucessos, não será difícil encontrar um orçamento para mais uma época ou uma equipa de renome para as corridas internacionais de estrada. Pelo contrário, o bávaro de Vilsbiburg, de 31 anos, enfrenta atualmente um futuro incerto no automobilismo, talvez mesmo o fim da sua carreira.

Após o GP de Macau de motociclismo, Datzer já levantou suspeitas com a declaração de que poderia ter sido a sua última corrida. "Depois de duas semanas fantásticas aqui no Grande Prémio de Macau e do terceiro lugar, é agora altura de dizer calmamente 'Servus'. Muito obrigado a todos os patrocinadores, amigos, espectadores e, claro, aos fãs da Datzi por esta experiência! Ninguém pode tirar-nos o que alcançámos juntos".

Agora vem a próxima má notícia para a sua grande base de fãs.

"A MTP-Racing e eu terminámos a nossa colaboração como equipa de corrida por mútuo acordo após cinco anos de sucesso. Tivemos muitos pontos altos com vitórias e recordes de voltas, poucos pontos baixos e, mais importante, divertimo-nos muito. Mas agora é altura de ambas as partes seguirem em frente. Gostaria de agradecer a Willi Pötscher e à empresa MTP-Racing! Vamos manter-nos em contacto como amigos e parceiros de negócios".

"É claro que continuo a ter planos para 2024 e não vou deixar pedra sobre pedra para os concretizar. Estou à procura de equipas para o Troféu Turista, o IRRC ou o Campeonato do Mundo de Endurance, onde me possa concentrar na pilotagem. Por isso, se houver alguma equipa interessada em mim, podem contactar-me em datzi-racing.de@gmx.de", diz Datzer, que está aberto a muitas coisas.