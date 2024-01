Lee Johnston: "Aún no he terminado con las carreras"

Durante los entrenamientos para la North West 200, Lee Johnston se estrelló a gran velocidad en Church Corner mientras atacaba el mejor tiempo de Supersport. El impacto con la barrera de la pista fue tan violento que los testigos presenciaron lo peor. Pasó mucho tiempo antes de que el accidentado pudiera ser rescatado por los servicios de emergencia.

El norirlandés, que vive en Inglaterra, fue trasladado en avión al Royal Victoria Hospital de Belfast en estado crítico tras recibir una transfusión de sangre durante una parada en un campo de golf cercano al circuito. Johnston, que ganó la primera carrera de Supersport en el TT en 2019, estuvo en peligro de muerte durante días.

Ha sido un largo camino de recuperación para él, y también admite que aún le queda mucho camino por recorrer. "En este momento, estoy alrededor del ochenta por ciento en forma. Es increíble teniendo en cuenta dónde he estado. Por supuesto, no todos los días son igual de buenos, pero tengo confianza e intentaré ganar algunas carreras en 2024."

"Después de las lesiones que sufrí el año pasado, algunas personas asumieron que era el final de mi carrera, pero no se dan cuenta de lo que las carreras significan para mí. A pesar de las fases difíciles tras mi accidente, me he dado cuenta de que aún no he terminado con las carreras", afirma Johnston, que no tiene intención de retirarse.

El piloto de 34 años ha anunciado que este año volverá a competir en el Tourist Trophy. Johnston, que ya ha realizado pruebas en España, cambiará BMW por Honda en las grandes categorías. Disputará las carreras de Supertwin con una Aprilia. La marca con la que competirá en la categoría Supersport aún no se ha concretado.

"Estoy impaciente por volver a subirme a una moto en el Tourist Trophy. Por supuesto que quiero hacerlo lo mejor posible, especialmente en las carreras de Supersport y Supertwin, pero sobre todo quiero disfrutar. Después del parón, este año será un año de reconstrucción para mí, por supuesto que soy consciente de ello."

"Tengo que tomarme las dos semanas de TT con calma y no frustrarme. Todo el mundo será más rápido que yo al principio, porque por desgracia he perdido mucho tiempo en pista, no sólo en el TT sino en todas partes también. Tampoco tenemos datos en los que basarnos con las Hondas o la moto de Supersport."

"Es bien sabido que los pilotos no se caracterizan por su paciencia, pero yo soy lo suficientemente mayor como para saber que no se gana nada siendo demasiado pesado en el planteamiento. Trabajaremos metódicamente a lo largo del proceso, probaremos todo lo posible y nos fijaremos objetivos realistas. Todo lo demás será un extra".