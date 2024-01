Lee Johnston : "Je n'en ai pas fini avec la course".

Lors des essais pour le North West 200, Lee Johnston a chuté à grande vitesse dans le Church Corner alors qu'il tentait de réaliser le meilleur temps en Supersport. Le choc dans les limites de la piste a été si violent que les témoins oculaires s'attendaient au pire. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'accidenté soit secouru par les secours.

Le Nord-Irlandais, qui vit en Angleterre, a été transporté dans un état critique au Royal Victoria Hospital de Belfast après avoir reçu une transfusion sanguine lors d'une escale sur un terrain de golf proche du circuit. Johnston, qui a remporté sa première course Supersport au TT en 2019, a été en danger de mort pendant plusieurs jours.

La convalescence a été longue pour lui, et il reconnaît qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. "Pour l'instant, je suis en forme à environ quatre-vingts pour cent. C'est surprenant, compte tenu de l'endroit où j'étais. Bien sûr, tous les jours ne sont pas égaux, mais je suis confiant et je vais essayer de gagner quelques courses en 2024".

"Après les blessures que j'ai subies l'année dernière, certaines personnes ont supposé que c'était la fin de ma carrière, mais elles ne savent pas ce que la course représente pour moi. Malgré les phases difficiles qui ont suivi mon accident, j'ai réalisé que je n'en avais pas fini avec la course", Johnston ne veut pas entendre parler de retraite.

Le pilote de 34 ans a annoncé qu'il serait de nouveau au départ du Tourist Trophy cette année. Johnston, qui a déjà effectué des tests en Espagne, passe de BMW à Honda dans les grandes catégories. Il disputera les courses Supertwin sur une Aprilia. La marque avec laquelle il concourra dans la catégorie Supersport n'est pas encore définitivement arrêtée.

"J'ai hâte de remonter sur une moto pour le Tourist Trophy. Bien sûr, je veux faire aussi bien que possible, surtout dans les courses Supersport et Supertwin, mais je veux surtout en profiter. Après la pause, cette année sera pour moi une année de reconstruction, j'en suis bien sûr conscient".

"Je dois laisser venir les deux semaines de TT et ne pas me sentir frustré. Tout le monde sera plus rapide que moi au début, car j'ai malheureusement manqué beaucoup de temps de piste, pas seulement au TT mais partout ailleurs. Nous n'avons pas non plus de données sur lesquelles nous appuyer avec les Honda ou la machine Supersport".

"Il est bien connu que les pilotes de course ne sont pas réputés pour leur patience, mais je suis assez grand pour savoir que l'on ne gagne rien à s'y prendre de manière trop incontrôlée. Nous allons avancer méthodiquement dans le processus, tester autant que possible et nous fixer des objectifs réalistes. Tout le reste ne sera que du bonus".