Lee Johnston: "Non ho ancora finito di correre".

L'anno scorso, Lee Johnston ha rischiato di perdere la vita in un incidente durante l'allenamento per la North West 200. Sebbene il 34enne nordirlandese non sia ancora in forma al 100%, ha già annunciato il suo ritorno.

Durante le prove della North West 200, Lee Johnston si è schiantato ad alta velocità alla Church Corner, mentre cercava il miglior tempo in Supersport. L'impatto con la barriera della pista è stato così violento che i testimoni oculari si aspettavano il peggio. Ci è voluto molto tempo prima che la vittima potesse essere soccorsa dai servizi di emergenza.

Il nordirlandese, che vive in Inghilterra, è stato trasportato in aereo al Royal Victoria Hospital di Belfast in condizioni critiche dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue durante una sosta in un campo da golf vicino alla pista. Johnston, che ha vinto la prima gara Supersport al TT nel 2019, è stato in pericolo di vita per giorni.

La strada verso il recupero è stata lunga per lui e ammette di avere ancora molta strada da fare. "Al momento sono in forma all'ottanta per cento. È incredibile, considerando il punto in cui sono stato. Certo, non tutti i giorni sono ugualmente buoni, ma sono fiducioso e cercherò di vincere qualche gara nel 2024".

"Dopo gli infortuni subiti l'anno scorso, alcune persone hanno pensato che fosse la fine della mia carriera, ma non si rendono conto di cosa significhi per me correre. Nonostante le fasi difficili dopo l'incidente, ho capito che non ho ancora chiuso con le corse", afferma Johnston, che non ha intenzione di ritirarsi.

Il 34enne ha annunciato che parteciperà al Tourist Trophy anche quest'anno. Johnston, che ha già effettuato dei test in Spagna, passerà dalla BMW alla Honda nelle classi maggiori. Parteciperà alle gare Supertwin in sella a un'Aprilia. La marca con cui gareggerà nella categoria Supersport non è ancora stata definita.

"Non vedo l'ora di tornare in moto al Tourist Trophy. Naturalmente voglio fare il meglio possibile, soprattutto nelle gare della Supersport e della Supertwin, ma soprattutto voglio divertirmi. Dopo la pausa, quest'anno per me sarà un anno di ricostruzione, ovviamente ne sono consapevole".

"Devo prendere le due settimane del TT con serenità e non sentirmi frustrato. Tutti gli altri saranno più veloci di me alla partenza, perché purtroppo ho perso molto tempo in pista, non solo al TT ma anche altrove. Inoltre, non abbiamo dati su cui basarci con le Honda o la Supersport".

"È risaputo che i piloti non sono famosi per la loro pazienza, ma sono abbastanza vecchio da sapere che non si vince nulla con un approccio troppo pesante. Lavoreremo con metodo, testando il più possibile e ponendoci obiettivi realistici. Tutto il resto sarà un bonus".