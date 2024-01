Lee Johnston: "Ainda não acabei com as corridas"

No ano passado, Lee Johnston quase perdeu a vida num acidente durante os treinos para a North West 200. Embora o irlandês do norte, de 34 anos, ainda não esteja 100% em forma, já anunciou o seu regresso.

Durante os treinos para o North West 200, Lee Johnston despistou-se a alta velocidade em Church Corner enquanto tentava obter o melhor tempo em Supersport. O impacto com a barreira da pista foi tão violento que as testemunhas oculares esperavam o pior. Demorou muito tempo até que a vítima pudesse ser socorrida pelos serviços de emergência.

O irlandês do norte, que vive em Inglaterra, foi transportado de avião para o Royal Victoria Hospital em Belfast em estado crítico depois de ter recebido uma transfusão de sangue durante uma paragem num campo de golfe perto da pista de corridas. Johnston, que venceu a primeira corrida de Supersport no TT em 2019, esteve em perigo de vida durante dias.

Tem sido um longo caminho de recuperação para ele, e ele também admite que ainda tem um longo caminho a percorrer. "Neste momento, estou cerca de oitenta por cento em forma. É fantástico, tendo em conta a situação em que estive. Claro que nem todos os dias são igualmente bons, mas estou confiante e vou tentar ganhar algumas corridas em 2024."

"Depois das lesões que sofri no ano passado, algumas pessoas pensaram que era o fim da minha carreira, mas não se aperceberam do que as corridas significam para mim. Apesar das fases difíceis que se seguiram ao meu acidente, apercebi-me de que ainda não acabei com as corridas", afirma Johnston, que não tem intenção de se reformar.

O piloto de 34 anos anunciou agora que vai voltar a competir no Troféu Turista este ano. Johnston, que já testou em Espanha, está a mudar da BMW para a Honda nas classes grandes. Ele vai disputar as corridas de Supertwin com uma Aprilia. A marca com a qual vai competir na categoria Supersport ainda não foi finalizada.

"Mal posso esperar para voltar a montar numa mota no Troféu Turista. Claro que quero fazer o melhor possível, especialmente nas corridas de Supersport e Supertwin, mas acima de tudo quero divertir-me. Depois da pausa, este ano vai ser um ano de reconstrução para mim, claro que estou ciente disso."

"Tenho de aproveitar as duas semanas de TT e não ficar frustrado. Todos os outros vão ser mais rápidos do que eu no início, porque infelizmente perdi muito tempo de pista, não só no TT mas também em todo o lado. Também não temos quaisquer dados em que nos possamos basear com as Hondas ou a moto Supersport."

"É sabido que os pilotos não são conhecidos pela sua paciência, mas tenho idade suficiente para saber que não se ganha nada com uma abordagem demasiado pesada. Vamos trabalhar metodicamente ao longo do processo, testar o máximo possível e estabelecer objectivos realistas. Tudo o resto será um bónus".