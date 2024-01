Alastair Seeley : le vainqueur du record NW200 toujours sans contrat

Jusqu'à la pandémie de coronavirus, l'Irlande et l'Irlande du Nord, qui font partie de la Grande-Bretagne, étaient le centre du sport routier. L'Irish Road Racing Championship comptait, selon les années, une dizaine d'événements. Les pelotons de participants étaient complets et les innombrables spectateurs d'ici et d'ailleurs y trouvaient leur compte.

Les pilotes qui se sont distingués par leurs succès au niveau national et international sont devenus des légendes qui, à l'instar des frères Dunlop Joey et Robert, se sont prolongées bien au-delà de leur mort prématurée en course.

Depuis, les choses ont bien changé. Du point de vue des coureurs de route, pas pour le mieux, principalement en raison de l'augmentation exorbitante des coûts d'assurance et du retrait des sponsors. Les petits clubs de sport automobile régionaux, qui étaient jusqu'à présent les organisateurs, ne sont plus en mesure d'organiser les courses sur le plan financier.

Cette crise a également des conséquences fâcheuses pour les pilotes. Même des pilotes de haut niveau comme le triple champion britannique Alastair Seeley, détenteur du record de victoires au North West 200 avec 29 victoires, ont du mal à trouver une place dans une équipe de pointe cette saison.

"Le talent et le succès ne semblent manifestement plus être des facteurs déterminants ! De nos jours, il faut un gros chèque pour obtenir une place dans une équipe de pointe", a déclaré le troisième du championnat britannique Superstock de l'année dernière, surpris par sa situation difficile. "C'est frustrant, fou et même déroutant".

"Je veux évidemment avoir un bon package et une bonne équipe derrière moi, c'est pourquoi j'ai contacté quelques équipes pour lesquelles j'aimerais rouler. J'espère encore pouvoir rouler pour une équipe prestigieuse, mais la plupart d'entre elles ont déjà leurs pilotes sous contrat. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est attendre".

"Les responsables des équipes tiennent peut-être compte de l'âge pour choisir leurs pilotes, mais Joey Dunlop a continué à gagner des courses du Tourist Trophy à 48 ans et John McGuinness et Michael Rutter sont toujours là à plus de 50 ans. Je me sens également encore capable de gagner des courses. Dans la course sur route, l'expérience compte beaucoup".

Pour la première fois, le père de famille de 44 ans, originaire de Carrickfergus, a déclaré à ses collègues de la BBC NI qu'il envisagerait même de mettre un terme à sa carrière s'il n'obtenait pas une place dans une équipe de haut niveau. Mais il a également déclaré que la saison 2023 rendrait cette décision difficile.