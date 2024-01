Alastair Seeley: il vincitore del record NW200 è ancora senza contratto

Anche il successo non garantisce più un posto in una squadra di vertice al giorno d'oggi. Il 29 volte vincitore della North West 200, Alastair Seeley, sta affrontando un futuro incerto e il ritiro non è da escludere.

Fino a prima della pandemia di coronavirus, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, che fa parte della Gran Bretagna, erano il centro delle corse su strada. A seconda dell'anno, il campionato irlandese di corsa su strada comprendeva una decina di eventi. I campi di gara erano pieni e gli innumerevoli spettatori provenienti da vicino e da lontano hanno avuto il loro tornaconto.

I piloti che si distinguevano per i loro successi a livello nazionale e internazionale raggiunsero uno status leggendario che, come nel caso dei fratelli Dunlop Joey e Robert, durò ben oltre la loro morte nelle corse.

Da allora molte cose sono cambiate. Non in meglio dal punto di vista dei corridori su strada, soprattutto a causa dell'esorbitante aumento dei costi assicurativi e del ritiro degli sponsor. I piccoli club motoristici regionali, che finora hanno svolto il ruolo di organizzatori, non sono più in grado di organizzare le gare.

Questa crisi ha avuto un impatto spiacevole anche sui piloti. Anche i piloti di punta, come il tre volte campione britannico Alastair Seeley, detentore del record della North West 200 con 29 vittorie, stanno lottando per trovare un posto in una squadra di punta in questa stagione.

"Il talento e il successo non sembrano più essere i fattori decisivi! Al giorno d'oggi è necessario un grosso assegno per ottenere un posto in un top team", ha detto il pilota terzo classificato nel Campionato britannico Superstock dello scorso anno, sorpreso dalla sua situazione. "È frustrante, folle e anche confuso".

"Ovviamente voglio avere un buon pacchetto e una buona squadra alle spalle, ed è per questo che ho contattato alcuni team per i quali mi piacerebbe correre. Spero ancora di poter correre per una delle squadre più affidabili, ma la maggior parte di esse ha già firmato i propri corridori. Al momento posso solo aspettare".

"I manager delle squadre possono tenere conto dell'età quando scelgono i loro corridori, ma Joey Dunlop vinceva ancora gare nel Tourist Trophy all'età di 48 anni e John McGuinness e Michael Rutter gareggiano ancora a più di 50 anni. Mi sento ancora in grado di vincere le gare. L'esperienza conta molto, soprattutto nelle corse su strada".

Parlando con i colleghi della BBC NI, il 44enne padre di famiglia di Carrickfergus ha detto per la prima volta che avrebbe preso in considerazione l'idea di chiudere la carriera se non avesse ottenuto un posto in una squadra di vertice. Tuttavia, ha anche detto che la forte stagione 2023 renderà più difficile questa decisione.