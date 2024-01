Alastair Seeley: o vencedor do recorde da NW200 continua sem contrato

Até antes da pandemia do coronavírus, a Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte da Grã-Bretanha, eram o centro das corridas de estrada. Dependendo do ano, o Campeonato Irlandês de Corridas de Estrada incluía cerca de dez eventos. Os campos de participantes estavam cheios e os inúmeros espectadores de perto e de longe fizeram valer o seu dinheiro.

Os pilotos que se distinguiam pelos seus êxitos a nível nacional e internacional alcançavam um estatuto lendário que, como no caso dos irmãos Dunlop, Joey e Robert, perdurava muito para além das suas mortes precoces nas corridas.

Desde então, muita coisa mudou. Não para melhor do ponto de vista dos pilotos de estrada, principalmente devido ao aumento exorbitante dos custos dos seguros e à retirada dos patrocinadores. Os clubes regionais de automobilismo mais pequenos, que até agora actuavam como organizadores, deixaram de ter condições financeiras para organizar as corridas.

Esta crise teve também um impacto desagradável nos pilotos. Mesmo os pilotos de topo, como o tricampeão britânico Alastair Seeley, recordista do North West 200 com 29 vitórias, têm dificuldade em encontrar um lugar numa equipa de topo esta época.

"O talento e o sucesso já não parecem ser os factores decisivos! Hoje em dia é preciso um grande cheque para conseguir um lugar numa equipa de topo," disse o terceiro classificado no Campeonato Britânico de Superstock do ano passado, surpreendido com a sua situação. "É frustrante, louco e também confuso."

"Obviamente que quero ter um bom pacote e uma boa equipa por trás de mim, e é por isso que contactei algumas equipas para as quais gostaria de correr. Ainda tenho esperança de poder correr para uma das equipas de renome, mas a maior parte delas já contratou os seus pilotos. De momento, só me resta esperar".

"Os chefes de equipa podem ter em conta a idade para escolher os seus pilotos, mas Joey Dunlop ainda ganhava corridas no Tourist Trophy com 48 anos e John McGuinness e Michael Rutter ainda competem com mais de 50 anos. Ainda me sinto capaz de ganhar corridas. A experiência conta muito, especialmente nas corridas de estrada".

Em declarações aos colegas da BBC NI, o homem de família de 44 anos, natural de Carrickfergus, disse pela primeira vez que consideraria mesmo a hipótese de terminar a carreira se não conseguisse um lugar numa equipa de topo. No entanto, disse também que a forte época de 2023 tornaria essa decisão mais difícil.