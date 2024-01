L'ambiance TT dès le milieu de l'hiver

Le samedi (20 janvier), tout tournait autour du Tourist Trophy dans le showroom Hostettler AG- Plus de 1000 fans de moto de tous âges sont venus à Sursee et ont suivi avec intérêt les récits passionnants et captivants des stars du TT Peter Hickman, Ben et Tom Birchall, Davey Todd, Julian Trummer, David Datzer et Lukas Maurer. Les anciens pilotes de TT comme Helmut Dähne, Hanspeter Bolliger, Rolf Biland et Kurt Waltisperg, ainsi que le fan de TT et commentateur d'Eurosport Lenz Leberkern, ont également su enthousiasmer le public. Ce dernier a animé le programme varié en compagnie de Horst Saiger et Sepp Betschart.

Après les interviews menées avec beaucoup d'humour par Horst Saiger et Lens Leberkern, qui a également profité de la journée pour présenter son nouveau livre "Meine TT", les coureurs se sont patiemment prêtés à une séance d'autographes pour les nombreux fans qui avaient fait le déplacement. Hanspeter Bolliger et Rolf Lüthi étaient également présents. Ce dernier, auteur du livre "Das Team ist der Star", a lu quelques anecdotes sur les 40 ans d'histoire de l'Endurance Team Bolliger.

Les champions du monde de side-car Rolf Biland/Kurt Waltisperg et Markus Schlosser, ainsi que les spécialistes germanophones du racing sur route Lukas Maurer, Julian Trummer et David Datzer étaient également présents à cet événement de racing en plein hiver.

Peter Hickman détient le record du tour sur le TT, il a parcouru l'an dernier le circuit de l'île de Man, long d'un peu plus de 60 kilomètres, en moins de 17 minutes, à une moyenne de 136,358 mph, soit 219,447 km/h. Les frères Birchall détiennent également le record du tour, celui des attelages, également réalisé en 2023. Avec une moyenne de 120.357mph (194,159 km/h) au tour, ils sont les premiers tricycles à avoir franchi le mur du son de 120 mph. Ben et Tom Birchall et Peter Hickmann ont commenté leurs tours respectifs, enregistrés avec une caméra embarquée et entièrement diffusés sur un écran vidéo, ce qui a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements.

Des billets de loterie ont été vendus et des dons ont été collectés au profit de la Joey Dunlop Foundation. Un généreux donateur, qui souhaite garder l'anonymat, a arrondi la somme récoltée à exactement 5000 francs. La Joey Dunlop Foundation aide les personnes handicapées à visiter l'île de Man et le Tourist Trophy.