Sensação de TT em pleno inverno

Os fãs do Troféu Turista reuniram-se nas salas de exposição da Hostettler AG em Sursee/Suíça e ouviram as histórias das estrelas do TT. O programa foi apresentado pelo antigo piloto de TT Horst Saiger.

No sábado (20 de janeiro), o showroom da Hostettler AG foi todo dedicado ao Troféu Turista - mais de 1000 fãs de motos de todas as idades vieram a Sursee e ouviram com interesse as histórias emocionantes e envolventes das estrelas do TT Peter Hickman, Ben e Tom Birchall, Davey Todd, Julian Trummer, David Datzer e Lukas Maurer. Antigos pilotos de TT, como Helmut Dähne, Hanspeter Bolliger, Rolf Biland e Kurt Waltisperg, bem como o fã de TT e comentador do Eurosport, Lenz Leberkern, também foram capazes de inspirar o público. Este último, juntamente com Horst Saiger e Sepp Betschart, conduziu o variado programa.

Após as entrevistas espirituosas de Horst Saiger e Lenz Leberkern, que também aproveitou o dia para apresentar o seu novo livro "Meine TT" (O Meu TT), os pilotos assinaram pacientemente autógrafos para os muitos fãs que se deslocaram ao evento. Também estiveram presentes Hanspeter Bolliger e Rolf Lüthi, autor do livro "Das Team ist der Star", que leram algumas anedotas dos 40 anos de história da equipa de enduro Bolliger.

Os campeões mundiais de sidecar Rolf Biland/Kurt Waltisperg e Markus Schlosser, bem como os especialistas em corridas de estrada de língua alemã Lukas Maurer, Julian Trummer e David Datzer, também estiveram presentes neste evento de corrida em pleno inverno.

Peter Hickman detém o recorde de voltas no TT. No ano passado, percorreu o circuito de 60 quilómetros na Ilha de Man em menos de 17 minutos a uma velocidade média de 136,358 mph, ou 219,447 km/h. Os irmãos Birchall também detêm o recorde de volta, o dos sidecars, também registado em 2023. Com uma média de volta de 120,357 mph (194,159 km/h), foram os primeiros triciclos a quebrar a barreira das 120 mph. Ben e Tom Birchall e Peter Hickmann comentaram as respectivas voltas recorde, gravadas com uma câmara de bordo e mostradas na íntegra num ecrã de vídeo, que foi recebido com um estrondoso aplauso.

Foram vendidas rifas e recolhidos donativos para ajudar a Fundação Joey Dunlop. Um generoso doador, que não deseja ser identificado, arredondou o montante recolhido para exatamente 5.000 francos. A Fundação Joey Dunlop apoia as pessoas com deficiência que visitam a Ilha de Man e o Troféu Turístico.