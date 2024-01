Gary Johnson: Sólo sobrevivió al accidente con mucha suerte

Gary Johnson, que compitió para el equipo Schleizer Dreieck en la categoría Supersport, fue uno de los aspirantes al título en la pasada temporada del Campeonato Internacional de Carreras en Carretera (IRRC). P5 y P4 en la prueba inaugural en el Circuit De Varsselring, no lejos de Hengelo, parecían confirmar esta apreciación.

Antes de viajar a Schleiz para la carrera de casa de su equipo, el dos veces ganador del Tourist Trophy compitió en el 60º aniversario de la prueba "300 curvas de Gustav Havel" en Hořice, República Checa. Mirando por el retrovisor, fue una decisión fatídica, como reveló recientemente en una entrevista con Manx Radio.

"Desgraciadamente, viajé a Hořice. No me malinterpretes, es un circuito muy bueno y me encanta este lugar. Tuve un problema en la sesión de clasificación que me retrasó en la parrilla. Eso resultó desastroso", alude el piloto de Triumph a los acontecimientos que siguieron.

"Un piloto perdió líquido refrigerante después de la salida. Tuve que cruzar el carril y se me salió la rueda delantera. Otros pilotos se estrellaron tras de mí. Tres motos me pasaron por encima y otra me golpeó el muslo, rompiéndomelo por varios sitios. También me afectó al coxis y a algunas vértebras. Si la moto me hubiera golpeado en otro sitio que no fuera el muslo, probablemente no estaría sentado aquí ahora".

Tras el accidente, al que tuvo suerte de sobrevivir, este británico de 43 años vivió un infierno físico y mental, como él mismo lo describió. "Al principio, el dolor era casi insoportable y no me sentía bien. Pero cuando miro ahora hacia delante, mi objetivo es volver a pilotar lo antes posible".

"He seguido un programa de entrenamiento realmente bueno desde principios de diciembre y estoy en vías de recuperación. Me siento preparado al 99,9% para volver al Tourist Trophy y soy muy positivo. Mi ferry y mi alojamiento están reservados y la moto que estoy construyendo para ello está casi lista".