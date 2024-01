Gary Johnson : un accident auquel il a survécu avec beaucoup de chance

Après sa chute lors d'une course à Hořice, à laquelle il n'a survécu qu'avec beaucoup de chance, le Britannique Gary Johnson a traversé l'enfer physiquement et psychologiquement. Le double vainqueur du TT travaille actuellement d'arrache-pied à son retour à la compétition.

Gary Johnson, qui a pris le départ dans la catégorie Supersport pour l'équipe Schleizer Dreieck, comptait parmi les prétendants au titre de l'International Road Racing Championship (IRRC) l'année dernière. Les 5e et 4e places obtenues lors de l'épreuve d'ouverture sur le circuit De Varsselring, non loin de Hengelo, semblaient confirmer cette estimation.

Avant de se rendre à Schleiz pour la course à domicile de son équipe, le double vainqueur du Tourist Trophy a pris le départ du 60e anniversaire de l'événement "300 virages de Gustav Havel" à Hořice, en République tchèque. Vu dans le rétroviseur, une décision fatidique, comme il l'a récemment révélé dans une interview à Manx Radio.

"Malheureusement, je suis allé à Hořice. Ne vous méprenez pas, c'est un sacré bon circuit et j'adore cet endroit. J'ai eu un problème lors des qualifications, ce qui m'a fait reculer sur la grille de départ. Cela allait s'avérer fatal", fait allusion le pilote Triumph aux événements qui ont suivi.

"Un pilote a perdu du liquide de refroidissement après le départ. J'ai dû traverser cette piste et ma roue avant a glissé. Après moi, d'autres pilotes sont tombés. Trois motos me sont passées sur la tête et une autre machine m'a touché à la cuisse, qui s'est brisée à plusieurs endroits. Mon coccyx et quelques vertèbres ont également été touchés. Si la moto m'avait touché à un autre endroit que la cuisse, je ne serais probablement pas assis ici".

Après l'accident, auquel il n'a survécu que par chance, le Britannique de 43 ans a traversé l'enfer physiquement et psychologiquement, comme il l'a décrit lui-même. "Au début, la douleur était à peine supportable et je ne me sentais pas bien. Mais maintenant, quand je regarde vers l'avant, mon objectif est de reprendre la course le plus rapidement possible".

"Depuis début décembre, j'ai un vrai bon programme d'entraînement et je suis sur la voie de la guérison. Je me sens prêt à 99,9% à revenir au Tourist Trophy et je suis vraiment positif. Mon ferry et mon hébergement sont réservés et la moto que je suis en train de monter pour cela est presque prête".