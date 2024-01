Gary Johnson: sopravvissuto all'incidente solo con molta fortuna

Dopo l'incidente in gara a Hořice, a cui è sopravvissuto solo grazie alla fortuna, il britannico Gary Johnson ha attraversato un inferno fisico e mentale. Il due volte vincitore del TT sta attualmente lavorando duramente per il suo ritorno.

Gary Johnson, che ha gareggiato per il Team Schleizer Dreieck nella categoria Supersport, è stato uno dei pretendenti al titolo nella scorsa stagione dell'International Road Racing Championship (IRRC). Le posizioni P5 e P4 nell'evento di apertura sul Circuit De Varsselring, non lontano da Hengelo, sembravano confermare questa valutazione.

Prima di recarsi a Schleiz per la gara di casa della sua squadra, il due volte vincitore del Tourist Trophy ha partecipato al 60° anniversario dell'evento "300 curve di Gustav Havel" a Hořice, nella Repubblica Ceca. Guardando nello specchietto retrovisore, è stata una decisione fatale, come ha recentemente rivelato in un'intervista a Manx Radio.

"Purtroppo sono andato a Hořice. Non fraintendetemi, è una pista molto bella e amo questo posto. Ho avuto un problema in qualifica, che mi ha fatto retrocedere sulla griglia. La cosa si è rivelata disastrosa", allude il pilota della Triumph agli eventi che sono seguiti.

"Un pilota ha perso il liquido di raffreddamento dopo la partenza. Ho dovuto attraversare questa corsia e la mia ruota anteriore è scivolata via. Altri piloti sono caduti dopo di me. Tre moto mi sono passate sopra la testa e un'altra moto mi ha colpito alla coscia, rompendola in più punti. Anche il coccige e alcune vertebre sono state colpite. Se la moto mi avesse colpito in un punto diverso dalla coscia, probabilmente ora non sarei seduto qui".

Dopo l'incidente, a cui è stato fortunato a sopravvivere, il 43enne inglese ha vissuto un inferno fisico e mentale, come lui stesso ha descritto. "All'inizio il dolore era quasi insopportabile e non mi sentivo bene. Ma se guardo al futuro ora, il mio obiettivo è tornare a pedalare il prima possibile".

"Dall'inizio di dicembre ho svolto un ottimo programma di allenamento e sono sulla via del recupero. Mi sento pronto al 99,9% per tornare al Tourist Trophy e sono molto ottimista. Il traghetto e l'alloggio sono prenotati e la moto che sto costruendo è quasi pronta".