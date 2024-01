Gary Johnson: Só sobreviveu ao acidente com muita sorte

Após o acidente numa corrida em Hořice, ao qual só sobreviveu com muita sorte, o britânico Gary Johnson passou por um inferno físico e mental. O duas vezes vencedor do TT está atualmente a trabalhar arduamente no seu regresso.

por Helmut Ohner - Automatic translation from German

Gary Johnson, que competiu pela equipa Schleizer Dreieck na categoria Supersport, foi um dos candidatos ao título na época passada do Campeonato Internacional de Corridas de Estrada (IRRC). O P5 e o P4 no evento de abertura no Circuito de Varsselring, não muito longe de Hengelo, parecem confirmar esta avaliação.

Antes de viajar para Schleiz para a corrida em casa da sua equipa, o duas vezes vencedor do Troféu Turista competiu no 60º aniversário do evento "300 curvas de Gustav Havel" em Hořice, na República Checa. Olhando para o espelho retrovisor, foi uma decisão fatídica, como revelou recentemente numa entrevista à Manx Radio.

"Infelizmente, viajei para Hořice. Não me interpretem mal, é uma pista muito boa e eu adoro este sítio. Tive um problema na qualificação, que me colocou muito atrás na grelha. Isso acabou por ser desastroso", alude o piloto da Triumph aos acontecimentos que se seguiram.

"Um piloto perdeu o líquido de refrigeração após a partida. Tive de atravessar esta faixa e a minha roda dianteira escorregou. Outros pilotos bateram atrás de mim. Três motos passaram por cima da minha cabeça e outra bateu-me na coxa, partindo-a em vários sítios. O cóccix e algumas vértebras também foram afectados. Se a mota me tivesse atingido noutro sítio que não a coxa, provavelmente não estaria aqui sentado agora".

Após o acidente, ao qual teve a sorte de sobreviver, o britânico de 43 anos passou por um inferno físico e mental, como ele próprio descreveu. "No início, a dor era quase insuportável e eu não me sentia bem. Mas agora, quando olho para o futuro, o meu objetivo é voltar a montar o mais depressa possível".

"Tenho tido um programa de treino muito bom desde o início de dezembro e estou no caminho da recuperação. Sinto-me 99,9 por cento pronto para regressar ao Troféu Turista e estou muito otimista. O meu ferry e o alojamento estão reservados e a moto que estou a construir para a prova está quase pronta."