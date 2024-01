TT: Ben Birchall gana a Kevin Rousseau como copiloto

Ben y Tom Birchall han ganado 14 veces el Tourist Trophy. El año pasado establecieron un nuevo hito con una vuelta récord de más de 120 millas por hora en el circuito de montaña de Snaefell, de 60 kilómetros. Tras el sorprendente anuncio de Tom de que lo dejaba, avergonzó a su hermano mayor.

Ahora, el tricampeón del mundo ha dejado salir el gato del saco. Kevin Rousseau ocupará el importante puesto de copiloto en el Tourist Trophy. El francés, que disputa el campeonato del mundo junto a Harry Payne, ayudará a continuar la increíble racha de once victorias consecutivas.

"Cuando Tom me dijo que se retiraba y que quería hacer otras cosas, me cogió un poco por sorpresa y me pregunté qué quería hacer y adónde quería ir, pero nunca se me pasó por la cabeza la idea de no volver a correr en el TT", dijo Ben Birchall a nuestro colega de ttraces.com.

"La pasión es tan fuerte como siempre, así que sé que me quedan muchas carreras por delante. Nunca he tenido que correr sin Tom, pero cuando supe que lo dejaba, sólo había una persona que quería a mi lado y era Kevin, así que me moví rápidamente para tenerlo todo listo."

"El copiloto es tan importante en el TT como el piloto, si no más, y aunque Kevin sólo ha hecho un TT, he visto de primera mano el talento que tiene. Tiene la altura y el peso perfectos. También es un copiloto profesional con unas habilidades inigualables y sé que se esforzará y hará todo lo posible para estar listo en junio."

"Hace poco volvimos a la isla para dar una vuelta a la pista, ¡así que los deberes están muy avanzados! Correr juntos y pasar tiempo juntos hará que todo encaje. Los dos somos optimistas y estamos deseando afrontar el nuevo reto. Sabemos que la moto es muy potente y mi actitud y mis objetivos son los mismos que antes: correr el TT lo mejor posible y tener el mayor éxito posible".

El dúo ya ha completado sus primeras vueltas al circuito de montaña de Snaefell después de probar con un nuevo proveedor de neumáticos durante el Gran Premio de Manx junto a Dave Molyneux, Ryan Crowe y Tim Reeves.

"Las pruebas de neumáticos me mostraron que el conocimiento de Kev del circuito de montaña es ya muy bueno. Trabajamos bien juntos. Me empujó a ir más rápido cada vez. Nuestro ritmo era bueno y los datos mostraban que todo funcionaba a la perfección, lo que nos daba una valiosa ventaja."

"Es un gran reto pilotar junto a Ben, teniendo en cuenta lo que él y Tom han conseguido, pero estoy deseando hacerlo. Disfruté mucho de las pocas vueltas que dimos en el test de neumáticos. Las vueltas fueron rápidas y fluidas y estoy impaciente por que empiece la clasificación", dijo Rousseau, ilusionado con su nueva tarea.