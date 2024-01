TT: Ben Birchall vince Kevin Rousseau come copilota

Dopo il sorprendente ritiro di Tom Birchall, suo fratello Ben è stato costretto a cercare un copilota per il Tourist Trophy. Il 14 volte vincitore del TT ha trovato quello che cercava in Kevin Rousseau.

Ben e Tom Birchall hanno vinto il Tourist Trophy 14 volte. L'anno scorso hanno stabilito un nuovo punto di riferimento con un giro record di oltre 120 miglia all'ora sul percorso di 60 chilometri di Snaefell Mountain. Dopo l'annuncio a sorpresa di Tom di voler smettere di correre, ha messo in imbarazzo il fratello maggiore.

Ora il tre volte campione del mondo ha fatto uscire il gatto dal sacco. Kevin Rousseau assumerà l'importante ruolo di copilota al Tourist Trophy. Il francese, che partecipa al campionato mondiale insieme a Harry Payne, contribuirà a proseguire l'incredibile serie di undici vittorie consecutive.

"Quando Tom mi ha detto che si ritirava e che voleva fare altre cose, mi ha colto un po' di sorpresa e mi sono chiesto cosa volessi fare e dove volessi andare, ma il pensiero di non correre più al TT non mi è mai passato per la testa", ha detto Ben Birchall al nostro collega di ttraces.com.

"La passione è forte come sempre, quindi so che ho ancora molto da correre. Non ho mai dovuto correre senza Tom, ma quando ho saputo che avrebbe lasciato, c'era solo una persona che volevo al mio fianco ed era Kevin, quindi mi sono mosso rapidamente per preparare tutto".

"Nel TT il copilota è importante quanto il pilota, se non di più, e anche se Kevin ha fatto solo un TT, ho potuto constatare di persona il suo talento. Ha un'altezza e un peso perfetti. È anche un copilota professionista con capacità ineguagliabili e so che si impegnerà al massimo per essere pronto a giugno".

"Di recente siamo tornati sull'isola per fare un giro di pista, quindi i compiti a casa sono ben avviati! Pedalare insieme e passare del tempo insieme farà sì che tutto vada al suo posto. Siamo entrambi ottimisti e non vediamo l'ora di affrontare la nuova sfida. Sappiamo che la moto è forte e il mio atteggiamento e i miei obiettivi sono gli stessi di prima: guidare il TT al meglio e ottenere il massimo successo possibile".

Il duo ha già completato i primi giri dello Snaefell Mountain Course dopo aver testato un nuovo fornitore di pneumatici durante il Manx Grand Prix insieme a Dave Molyneux, Ryan Crowe e Tim Reeves.

"I test sui pneumatici mi hanno dimostrato che Kev conosce già molto bene il Mountain Course. Abbiamo lavorato bene insieme. Mi ha spinto ad andare sempre più veloce. Il nostro ritmo era buono e i dati mostravano che tutto funzionava perfettamente, il che ci ha dato un prezioso vantaggio."

"È una grande sfida correre al fianco di Ben, considerando i risultati ottenuti da lui e Tom, ma non vedo l'ora di farlo. I pochi giri che abbiamo fatto durante il test dei pneumatici mi sono piaciuti molto. I giri erano veloci e fluidi e non vedo l'ora che inizino le qualifiche", ha detto Rousseau, impaziente di affrontare il suo nuovo ruolo.