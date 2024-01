TT: Ben Birchall vence Kevin Rousseau como copiloto

Ben e Tom Birchall ganharam o Tourist Trophy 14 vezes. No ano passado, estabeleceram um novo marco com uma volta recorde de mais de 120 milhas por hora no percurso de 60 quilómetros da montanha Snaefell. Após o surpreendente anúncio de Tom de que estava a desistir, envergonhou o seu irmão mais velho.

Agora, o tricampeão do mundo deixou o gato sair do saco. Kevin Rousseau vai assumir a importante posição de copiloto no Troféu Turista. O francês, que está a disputar o campeonato do mundo ao lado de Harry Payne, ajudará a continuar a incrível série de onze vitórias consecutivas.

"Quando o Tom me disse que se ia reformar e que queria fazer outras coisas, apanhou-me um pouco de surpresa e perguntei-me o que queria fazer e para onde queria ir, mas a ideia de nunca correr no TT nunca me passou pela cabeça," disse Ben Birchall ao nosso colega do ttraces.com.

"A paixão está mais forte do que nunca, por isso sei que ainda tenho muitas corridas pela frente. Nunca tive de correr sem o Tom, mas quando soube que ele estava a desistir, só havia uma pessoa que eu queria ao meu lado e era o Kevin, por isso agi rapidamente para ter tudo pronto."

"O copiloto é tão importante no TT como o piloto, se não mais, e embora o Kevin só tenha feito um TT, vi em primeira mão como ele é talentoso. Ele tem a altura e o peso perfeitos. É também um copiloto profissional com capacidades inigualáveis e sei que ele vai esforçar-se e fazer tudo o que puder para estar pronto em junho."

"Voltámos recentemente à ilha para dar uma volta à pista, por isso o trabalho de casa está bem encaminhado! Andar juntos e passar tempo juntos vai garantir que tudo se encaixa. Estamos ambos optimistas e ansiosos pelo novo desafio que temos pela frente. Sabemos que a moto é forte e a minha atitude e objectivos são os mesmos de antes - correr o TT o melhor possível e ser o mais bem sucedido possível."

A dupla já completou as suas primeiras voltas ao Snaefell Mountain Course depois de testar um novo fornecedor de pneus durante o Grande Prémio de Manx, juntamente com Dave Molyneux, Ryan Crowe e Tim Reeves.

"Os testes de pneus mostraram-me que o conhecimento do Kev sobre o percurso de montanha já é muito bom. Trabalhámos bem em conjunto. Ele pressionou-me para ser sempre mais rápido. O nosso ritmo era bom e os dados mostraram que tudo estava a funcionar perfeitamente, o que nos deu uma vantagem valiosa."

"É um grande desafio correr ao lado do Ben, tendo em conta o que ele e o Tom conseguiram, mas estou ansioso por isso. Gostei muito das poucas voltas que demos no teste de pneus. As voltas foram rápidas e fluidas e mal posso esperar pelo início da qualificação", disse Rousseau, ansioso pelo seu novo papel.