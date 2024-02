El interés por el Tourist Trophy, intacto pese al peligro

Las carreras del Tourist Trophy se celebran en la Isla de Man desde 1907. Como era habitual en aquella época, no existían pistas de carreras permanentes y los pilotos tenían que arriesgar la vida en las carreteras públicas en una batalla por los metros y los segundos para salir victoriosos al final.

Aunque mucho ha cambiado desde entonces en lo que respecta a la seguridad en los campeonatos del mundo, los 60 kilómetros del circuito de montaña de Snaefell siguen llevándote por esquinas de casas, vallas de jardines, muros de piedra o postes de telégrafo y por puentes y baches a una velocidad de vértigo.

Si acabas en el hospital local tras un error de conducción o un defecto técnico, debes considerarte afortunado. Con demasiada frecuencia en el pasado, los accidentes han tomado un rumbo peor, como demuestra la larga lista de víctimas mortales de las carreras.

A pesar de este peligro latente, que es un copiloto invisible en el Tourist Trophy, o tal vez debido a él, el resultado de las inscripciones tras el cierre del plazo de ayer demuestra que el interés de los participantes activos es inquebrantable.

Para la edición de este año, 192 pilotos de 25 países han presentado sus inscripciones, 84 de ellos sólo en las categorías de Superbike y Superstock. Hay 104 inscritos en la categoría Supersport, 86 en la de Supertwins y 34 equipos quieren participar en la clase de sidecares.

Desde el punto de vista germano, se han inscrito los dos alemanes David Datzer y Patrick Hoff - para él es el estreno del TT. A ellos se unirá el austriaco Julian Trummer, el piloto más rápido en el Snaefell Mountain Course, cuya lengua materna no es el inglés. El suizo Lukas Maurer no participa este año.