Malgré le danger, l'intérêt pour le Tourist Trophy reste intact

Il s'agit de l'événement le plus dangereux au monde, mais l'intérêt de participer aux courses du Tourist Trophy reste intact. Cette année, 192 pilotes de 25 pays se sont inscrits.

Depuis 1907, les courses du Tourist Trophy se déroulent sur l'île de Man. Comme c'était le cas à l'époque, il n'y avait pas de circuit permanent et les pilotes devaient se battre sur les routes publiques pour gagner des mètres et des secondes, au péril de leur vie.

Alors que la sécurité a beaucoup évolué depuis lors au niveau du championnat du monde, le circuit de Snaefell Mountain Course, long de plus de 60 kilomètres, se déroule toujours à une vitesse époustouflante, en passant par des coins de maison, des clôtures de jardin, des murs de pierre ou des poteaux télégraphiques, ainsi que par des ponts et des bosses.

Si l'on atterrit à l'hôpital local après une erreur de conduite ou un problème technique, il faut dire que l'on a de la chance. Bien trop souvent dans le passé, les accidents ont pris une tournure plus grave, comme le montre la longue liste de pilotes de course décédés dans des accidents.

Malgré ou peut-être justement à cause de ce danger latent, qui fait partie du Tourist Trophy en tant que passager invisible, le résultat des inscriptions après la clôture du délai d'inscription hier montre que l'intérêt des actifs reste intact.

Cette année, 192 pilotes de 25 pays se sont inscrits, dont 84 dans les catégories Superbike et Superstock. Dans la catégorie Supersport, on a compté 104 inscriptions, dans la catégorie Supertwins 86 et dans la catégorie side-car 34 équipes veulent participer.

Du côté germanophone, les deux Allemands David Datzer et Patrick Hoff - pour qui il s'agit d'une première au TT - se sont inscrits. A cela s'ajoute l'Autrichien Julian Trummer, le pilote le plus rapide sur le Snaefell Mountain Course, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Le Suisse Lukas Maurer ne sera pas de la partie cette année.