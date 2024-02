L'interesse per il Tourist Trophy non è diminuito nonostante il pericolo

Le gare del Tourist Trophy si svolgono sull'Isola di Man dal 1907. Come era consuetudine all'epoca, non esistevano piste di gara permanenti e i piloti dovevano rischiare la vita e l'incolumità fisica sulle strade pubbliche in una battaglia per metri e secondi per emergere alla fine vittoriosi.

Sebbene da allora siano cambiate molte cose in termini di sicurezza a livello di campionato mondiale, il percorso di 60 chilometri di Snaefell Mountain Course vi porterà ancora a superare angoli di case, recinzioni di giardini, muri di pietra o pali del telegrafo e a superare ponti e dossi a velocità mozzafiato.

Se finite all'ospedale locale dopo un errore di guida o un difetto tecnico, dovete considerarvi fortunati. Troppo spesso, in passato, gli incidenti hanno avuto un decorso peggiore, come dimostra il lungo elenco di vittime delle corse.

Nonostante o forse proprio a causa di questo pericolo latente, che nel Tourist Trophy è un copilota invisibile, il risultato delle iscrizioni dopo il termine di ieri dimostra che l'interesse dei partecipanti attivi è intatto.

Per l'evento di quest'anno, 192 piloti provenienti da 25 Paesi hanno presentato le loro iscrizioni, di cui 84 solo nelle classi Superbike e Superstock. Ci sono state 104 iscrizioni nella categoria Supersport, 86 nella Supertwins e 34 squadre vogliono partecipare alla classe sidecar.

Dal punto di vista della lingua tedesca, si sono iscritti i due tedeschi David Datzer e Patrick Hoff - per lui si tratta della prima del TT -. A loro si aggiungerà l'austriaco Julian Trummer, il pilota più veloce sul percorso di Snaefell, la cui lingua madre non è l'inglese. Lo svizzero Lukas Maurer non parteciperà quest'anno.