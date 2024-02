O interesse pelo Troféu Turístico mantém-se apesar do perigo

É a prova mais perigosa do mundo, mas o interesse em participar nas corridas do Troféu Turista é ininterrupto. Este ano, 192 pilotos de 25 países apresentaram as suas candidaturas.

por Helmut Ohner - Automatic translation from German

As corridas do Tourist Trophy realizam-se na Ilha de Man desde 1907. Como era habitual na altura, não existiam pistas de corrida permanentes e os pilotos tinham de arriscar a vida e a integridade física nas estradas públicas numa batalha por metros e segundos para saírem vitoriosos no final.

Embora muita coisa tenha mudado desde então em termos de segurança ao nível dos campeonatos mundiais, o percurso de 60 quilómetros da montanha de Snaefell ainda o leva a passar por esquinas de casas, cercas de jardins, muros de pedra ou postes telegráficos e por cima de pontes e lombas a uma velocidade estonteante.

Se acabar no hospital local depois de um erro de condução ou de um defeito técnico, tem de se considerar sortudo. No passado, os acidentes tomaram, com demasiada frequência, um rumo pior, como o demonstra a longa lista de vítimas mortais das corridas.

Apesar ou talvez devido a este perigo latente, que é um copiloto invisível no Troféu Turista, o resultado das inscrições após o prazo de inscrição de ontem mostra que o interesse dos participantes activos é ininterrupto.

Para a edição deste ano, 192 pilotos de 25 países apresentaram as suas inscrições, 84 dos quais só nas classes Superbike e Superstock. A categoria Supersport conta com 104 inscrições, a Supertwins com 86 e a classe sidecar com 34 equipas.

Do ponto de vista germanófono, os dois alemães David Datzer e Patrick Hoff - para ele é a estreia no TT - inscreveram-se. A eles vai juntar-se o austríaco Julian Trummer, o piloto mais rápido do percurso de montanha de Snaefell, cuja língua materna não é o inglês. O suíço Lukas Maurer não participa este ano.