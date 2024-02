Peter Hickman, ganador del TT, con Triumph en el Daytona 200

Peter Hickman es desde hace tiempo la medida de todas las cosas en las carreras de carretera. El británico ostenta el récord de vuelta en el Tourist Trophy, el North West 200 y el Gran Premio del Ulster, y sus rivales le sacan los dientes en los cañones urbanos de Macao. Incluso puede presumir de notables éxitos en el Campeonato Británico de Superbikes y en el Campeonato del Mundo de Resistencia. A principios de marzo, también le gustaría causar furor en la carrera de 200 millas de Daytona.

Pero Hickman no es sólo un piloto de carreras superdotado, sino también el propietario del equipo PHR Performance, que pone a punto y prepara sus motos en la categoría Supersport. Para la legendaria carrera en el Daytona International Speedway, se han construido dos motos Street Triple 765 RS con el apoyo oficial de Triumph, con las que Hickman y su compatriota británico Richard Cooper se disponen a calentar a los héroes locales americanos.

Para Hickman, esta carrera en la costa este de Florida es una grata oportunidad de adquirir experiencia en pista con esta moto antes de la North West 200 y el Tourist Trophy, tal y como admite Steve Sargent, Jefe de Producto de Triumph: "Triumph está encantada de apoyar a Peter Hickman y Richard Cooper en su empeño por devolver la corona de la Daytona 200 al Reino Unido".

"Esta emblemática carrera ocupa un lugar especial en la historia de Triumph Racing. Brandon Paasch ganó el Daytona 200 con la Street Triple 765 en su primera participación hace dos años. Paasch atribuye al motor la diferencia en su espectacular victoria. Es el mismo tricilíndrico 765 que constituye la base de las motos que Hickman y Cooper pilotan este año".

"La Daytona 200 es una carrera que no sólo he visto durante muchos años, sino en la que siempre he querido participar. Por fin está todo listo para que tanto yo como Coopes estemos en la parrilla como equipo oficial Triumph, ¡es fantástico! Llevamos las mismas motos que utilizaremos en el Tourist Trophy. Así que es una prueba adicional bienvenida", dijo el 13 veces ganador del TT.

"Decir que estoy emocionado es quedarse corto. Sé que con el paquete que tenemos, estaremos en una buena posición para lograr los mejores resultados. Estoy impaciente por salir a pista y vivir Daytona por primera vez".

"Tengo que dar las gracias a algunas personas que me han ayudado a hacer todo esto posible. Triumph Racing, Freedom Road Financial, Faye Ho y el equipo FHO Racing no sólo por permitirme llevar mi propio equipo a la Daytona 200, sino también por apoyarnos, y por supuesto a David Robinson del Grupo Bathgate. Todos han contribuido significativamente a que podamos abordar este proyecto."

"¡Estoy muy emocionado por volver a competir en el Daytona 200! La última vez que corrí aquí fue en 2008, cuando terminé quinto en la carrera principal", recuerda Richard Cooper de su respetable actuación en EE. UU.. "Este año vuelvo con Triumph y el equipo PHR Performance con la Street Triple 765 RS. Estoy convencido de que con este equipo y esta moto somos capaces de alcanzar posiciones de cabeza."