Le vainqueur du TT Peter Hickman au Daytona 200 avec Triumph

Qu'il s'agisse du Tourist Trophy, du North West 200, du British Superbike ou du championnat du monde d'endurance, Peter Hickman fait partie des pilotes les plus rapides partout. Aujourd'hui, le Britannique veut également faire sensation lors de la course des 200 miles de Daytona.

Dans les courses sur route, Peter Hickman est depuis longtemps la référence. Lors du Tourist Trophy, du North West 200 ou de l'Ulster Grand Prix, le Britannique détient le record du tour et ses adversaires se cassent les dents sur lui dans les canyons de Macao. Même dans le championnat britannique de Superbike ou le championnat du monde d'endurance, il peut se targuer d'un succès considérable. Début mars, il souhaite également faire sensation lors de la course des 200 miles de Daytona.

Mais Hickman n'est pas seulement un pilote de course doué, il est également propriétaire de l'équipe PHR Performance, qui règle et prépare ses motos dans la catégorie Supersport. Pour la course légendaire sur le Daytona International Speedway, deux Street Triple 765 RS ont été montées avec le soutien officiel de Triumph, avec lesquelles Hickman et son compatriote britannique Richard Cooper doivent chauffer les matadors locaux américains.

Pour Hickman, cette course sur la côte est de la Floride est une occasion bienvenue d'acquérir de l'expérience sur la piste avec cette moto avant le North West 200 et le Tourist Trophy, comme le reconnaît Steve Sargent, chef de produit de Triumph : "Triumph est heureux de soutenir Peter Hickman et Richard Cooper dans leurs efforts pour ramener la couronne Daytona 200 en Grande-Bretagne".

"Cette course emblématique occupe une place particulière dans l'histoire de Triumph Racing. Brandon Paasch a remporté le Daytona 200 avec la Street Triple 765 lors de sa première sortie il y a deux ans. Il attribue au moteur le fait d'avoir fait la différence lors de sa dramatique victoire. C'est le même trois cylindres 765 qui est à la base des motos que Hickman et Cooper conduisent cette année".

"Le Daytona 200 est une course que non seulement j'observe depuis de nombreuses années, mais à laquelle j'ai toujours voulu participer. Avoir enfin tout conclu pour que non seulement moi, mais aussi "Coopes", puissions prendre le départ en tant qu'équipe officielle Triumph, c'est fantastique ! Nous conduisons les mêmes motos que celles que nous utiliserons lors du Tourist Trophy. C'est donc un test supplémentaire bienvenu", se réjouit celui qui a remporté 13 fois le TT.

"Dire que je suis excité est un euphémisme. Je sais qu'avec le package que nous avons, nous serons bien placés pour obtenir des résultats de premier plan. J'ai hâte de prendre la piste et de découvrir Daytona pour la première fois".

"Je dois remercier certains de ceux qui m'ont aidé à rendre tout cela possible. Triumph Racing, Freedom Road Financial, Faye Ho et l'équipe FHO Racing pour m'avoir non seulement permis d'amener ma propre équipe au Daytona 200, mais aussi pour nous avoir soutenus, et bien sûr David Robinson du Bathgate Group. Chacun a apporté une contribution essentielle pour que nous puissions nous lancer dans ce projet".

"Ma joie est immense de participer à nouveau au Daytona 200 ! La dernière fois que j'ai couru ici, c'était en 2008, lorsque j'ai terminé cinquième de la course principale", se souvient Richard Cooper de sa performance respectable aux États-Unis. "Cette année, je reviens avec Triumph et le PHR Performance Team sur la Street Triple 765 RS. Je suis convaincu qu'avec cette équipe et cette moto, nous sommes en mesure d'atteindre les sommets".