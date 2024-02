Il vincitore del TT Peter Hickman con la Triumph alla Daytona 200

Peter Hickman è da tempo la misura di tutto nelle corse su strada. Il britannico detiene il record sul giro nel Tourist Trophy, nella North West 200 e nel Gran Premio dell'Ulster, e i suoi avversari si azzannano per lui nei canyon urbani di Macao. Può anche vantare notevoli successi nel Campionato britannico Superbike e nel Campionato mondiale Endurance. All'inizio di marzo, vorrebbe anche fare furore alla 200 miglia di Daytona.

Tuttavia, Hickman non è solo un pilota di talento, ma anche il proprietario del PHR Performance Team, che mette a punto e prepara le sue moto nella categoria Supersport. Per la leggendaria gara al Daytona International Speedway sono state costruite, con il supporto ufficiale di Triumph, due Street Triple 765 RS con le quali Hickman e il suo connazionale britannico Richard Cooper si apprestano a scaldare gli eroi locali americani.

Per Hickman, questa gara sulla costa orientale della Florida è una ghiotta occasione per fare esperienza in pista con questa moto in vista della North West 200 e del Tourist Trophy, come ammette Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph: "Triumph è lieta di sostenere Peter Hickman e Richard Cooper nei loro sforzi per riportare la corona della Daytona 200 nel Regno Unito".

"Questa gara iconica occupa un posto speciale nella storia di Triumph Racing. Brandon Paasch ha vinto la Daytona 200 con la Street Triple 765 nella sua prima uscita due anni fa. Il motore ha fatto la differenza quando ha conquistato la sua drammatica vittoria. È lo stesso tre cilindri 765 che costituisce la base delle moto che Hickman e Cooper guideranno quest'anno".

"La Daytona 200 è una gara che non solo ho seguito per molti anni, ma alla quale ho sempre voluto partecipare. Finalmente tutto è stato finalizzato per portare non solo me ma anche 'Cooper' sulla griglia di partenza come team ufficiale Triumph è fantastico! Guidiamo le stesse moto che useremo al Tourist Trophy. Quindi è un'ulteriore prova gradita", ha detto il 13 volte vincitore del TT.

"Dire che sono emozionato è un eufemismo. So che con il pacchetto che abbiamo, saremo in una buona posizione per ottenere i migliori risultati. Non vedo l'ora di scendere in pista e di provare Daytona per la prima volta".

"Devo ringraziare alcune persone che mi hanno aiutato a rendere possibile tutto questo. Triumph Racing, Freedom Road Financial, Faye Ho e il team FHO Racing per avermi permesso non solo di portare il mio team alla Daytona 200, ma anche di sostenerci, e naturalmente David Robinson del Bathgate Group. Tutti hanno dato un contributo significativo affinché potessimo affrontare questo progetto".

"Sono davvero entusiasta di partecipare nuovamente alla Daytona 200! L'ultima volta che ho corso qui è stato nel 2008, quando mi sono classificato quinto nella gara principale", ricorda Richard Cooper della sua rispettabile prestazione negli Stati Uniti. "Quest'anno tornerò con Triumph e il PHR Performance Team sulla Street Triple 765 RS. Sono convinto che con questo team e questa moto siamo in grado di raggiungere posizioni di vertice".