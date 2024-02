Peter Hickman, vencedor do TT, com a Triumph no Daytona 200

Quer seja no Tourist Trophy, no North West 200, no British Superbike ou no Campeonato do Mundo de Endurance, Peter Hickman é um dos pilotos mais rápidos em todo o lado. Agora, o britânico quer causar sensação na corrida de 200 milhas em Daytona.

Há muito que Peter Hickman é a medida de todas as coisas nas corridas de estrada. O britânico detém o recorde de voltas no Tourist Trophy, no North West 200 e no Ulster Grand Prix, e os seus adversários arrancam-lhe os dentes nos desfiladeiros urbanos de Macau. Pode ainda apontar sucessos notáveis no Campeonato Britânico de Superbike e no Campeonato Mundial de Endurance. No início de março, gostaria também de causar furor na corrida de 200 milhas em Daytona.

No entanto, Hickman não é apenas um piloto de corridas talentoso, mas também o proprietário da PHR Performance Team, que afina e prepara as suas motos na categoria Supersport. Para a lendária corrida no Daytona International Speedway, foram construídas duas motas Street Triple 765 RS com o apoio oficial da Triumph, com as quais Hickman e o seu compatriota britânico Richard Cooper vão aquecer os heróis locais americanos.

Para Hickman, esta corrida na costa leste da Flórida é uma oportunidade bem-vinda para ganhar experiência em pista com esta moto antes da North West 200 e do Tourist Trophy, como Steve Sargent, Diretor de Produto da Triumph, admite: "A Triumph tem o prazer de apoiar Peter Hickman e Richard Cooper nos seus esforços para trazer a coroa da Daytona 200 de volta ao Reino Unido."

"Esta corrida icónica ocupa um lugar especial na história da Triumph Racing. Brandon Paasch venceu a Daytona 200 com a Street Triple 765 na sua primeira corrida, há dois anos. Ele atribui ao motor o mérito de ter feito a diferença na sua dramática vitória. É o mesmo 765 de três cilindros que forma a base para as motos que Hickman e Cooper estão a pilotar este ano."

"A Daytona 200 é uma corrida que não só vejo há muitos anos, como também sempre quis fazer parte dela. Ter finalmente tudo finalizado para colocar não só eu, mas também a 'Coopes' na grelha como uma equipa oficial da Triumph é fantástico! Estamos a correr com as mesmas motos que vamos usar no Tourist Trophy. Portanto, é um teste adicional bem-vindo", disse o 13 vezes vencedor do TT.

"Dizer que estou entusiasmado é um eufemismo. Sei que com o pacote que temos, estaremos numa boa posição para alcançar os melhores resultados. Mal posso esperar para ir para a pista e experimentar Daytona pela primeira vez."

"Tenho de agradecer a algumas pessoas que me ajudaram a tornar tudo isto possível. A Triumph Racing, a Freedom Road Financial, a Faye Ho e a equipa FHO Racing, não só por me permitirem levar a minha própria equipa para o Daytona 200, mas também por nos apoiarem, e, claro, o David Robinson do Bathgate Group. Todos contribuíram significativamente para que pudéssemos levar a cabo este projeto."

"Estou muito entusiasmado por estar de volta ao Daytona 200! A última vez que corri aqui foi em 2008, quando terminei em quinto lugar na corrida principal", recorda Richard Cooper sobre o seu respeitável desempenho nos EUA. "Este ano estou de regresso com a Triumph e a PHR Performance Team na Street Triple 765 RS. Estou convencido de que com esta equipa e esta moto somos capazes de alcançar posições de topo."