TT2024 : Qui va où ? Le brouillard se dissipe lentement

L'action la plus chaude pour une nouvelle victoire au Tourist Trophy est sans conteste Peter Hickman, qui n'a pas seulement fixé un nouveau record du tour ces dernières années, mais qui a également remporté quatre courses dans chacune des deux années qui ont suivi la pause due à la maladie coronarienne et qui, avec 13 succès au TT, occupe la huitième place dans le classement éternel.

Chez FHO Racing BMW, le Britannique de 36 ans se sent parfaitement à l'aise et la propriétaire de l'équipe, Faye Ho, est elle aussi plus que satisfaite des performances de sa figure de proue. Il n'est donc pas étonnant que la collaboration dans les catégories Superstock et Superbike ait été prolongée d'une année supplémentaire dès la fin juillet 2023.

Ce n'est même pas le Britannique Dean Harrison qui a été l'adversaire le plus intrusif de Hickman dans un passé récent. Mais depuis qu'il a relégué son compatriote à la deuxième place du TT senior en 2019 sur la DAO Racing Kawasaki ZX-10R au terme d'un thriller épique, il attend une nouvelle victoire dans la course sur route la plus importante de la saison.

Après huit ans de collaboration, Harrison et le DAO Racing se sont séparés au milieu de l'année dernière. Le triple vainqueur du TT rejoint cette année l'équipe d'usine Honda et devient le coéquipier de la légende du TT John McGuinness. Au volant de la nouvelle Fireblade, il s'estime en meilleure position pour mettre en échec son éternel rival Hickman.

Davey Todd, qui, à 28 ans, fait partie de la jeune génération, est considéré comme un grand talent, promis à un bel avenir au TT. L'année dernière, il n'a cependant rien pu faire contre Hickman, Harrison et Michael Dunlop, qui se sont emparés des trois premières places dans les catégories Supersport, Superstock et Superbike/Senior-TT.

Jusqu'ici dans une équipe privée Honda, Todd a été pris sous contrat par l'équipe Milwaukee BMW by TAS Racing des Nord-Irlandais Philip et Hector Neill, habitués aux succès. Ainsi, le vainqueur du classement général de l'IRRC Superbike de l'année 2019 dispose enfin des outils nécessaires pour faire un pas de plus vers sa première victoire au TT.

Ian Hutchinson fait incontestablement partie des phénomènes les plus remarquables du Tourist Trophy. Le Britannique de 44 ans n'a pas seulement remporté 16 victoires au TT, il a également réussi en 2010 un exploit remarquable que l'on croyait impossible. En une semaine, il a remporté toutes les courses en solo, à l'exception du Zero TT.

Hutchinson a connu une longue histoire d'infortune avec de nombreuses blessures graves. Après une attaque cérébrale en février dernier, il a même été privé de licence pendant douze mois. Il se sent à nouveau prêt à réaliser de nouveaux exploits et l'équipe de Milenco by Padgett's Motorcycles lui fournit le matériel nécessaire.

Conor Cummins est considéré comme un héros sentimental sur le tristement célèbre circuit de Snaefell Mountain. En 2010, l'homme de deux mètres était sur le point de remporter son plus grand triomphe, mais une terrible chute captée par la caméra de l'hélicoptère, à laquelle il n'a survécu qu'avec beaucoup de chance, a empêché le matador local de Ramsey de remporter son premier TT.

L'année précédente, la chance n'avait pas non plus souri à Cummins. En raison d'une maladie, il a dû renoncer à prendre le départ de certaines courses. Sa quatrième place dans le TT senior final est donc d'autant plus appréciable. Ce n'est que récemment que l'on a annoncé que son contrat avec Milenco by Padgett's Motorcycles avait été prolongé.

Reste Michael Dunlop, qui pourrait cette année succéder à son oncle Joey Dunlop en tant que pilote le plus performant du Tourist Trophy. Il ne manque plus qu'une victoire au Nord-Irlandais de 34 ans pour égaler la marque du légendaire "King Of The Mountain", qui est monté 26 fois sur la plus haute marche du podium au cours de son impressionnante carrière.

On ne sait pas encore avec quelle équipe et sur quelle moto il prendra le départ cette année. Dunlop, qui n'est pas un fan des sponsors et qui a déjà froissé quelques équipes, veut garder toutes les options ouvertes le plus longtemps possible.