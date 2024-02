TT2024: Chi viaggia dove? La nebbia si sta lentamente alzando

Mentre le firme sotto i contratti di alcuni piloti si sono esaurite da tempo, altri sperano ancora in un posto in squadre promettenti. SPEEDWEEK.com chiarisce chi correrà dove nella classe premium al TT.

Il candidato più caldo per un'altra vittoria al Tourist Trophy è senza dubbio Peter Hickman, che non solo ha stabilito un nuovo record sul giro negli ultimi anni, ma ha anche vinto quattro gare in ciascuno dei due anni successivi all'interruzione causata dalla corona e si trova all'ottavo posto nella classifica di tutti i tempi del TT con 13 vittorie al TT.

Il 36enne britannico sente di essere in buone mani al FHO Racing BMW e anche la proprietaria del team Faye Ho è più che soddisfatta delle prestazioni del suo personaggio. Non sorprende quindi che la collaborazione nelle classi Superstock e Superbike sia stata prolungata per un altro anno, fino alla fine di luglio 2023.

Il pilota britannico Dean Harrison non è stato l'avversario più invadente di Hickman nel recente passato. Tuttavia, da quando nel 2019 ha relegato il suo connazionale al secondo posto nel Senior TT dopo un epico thriller in sella alla Kawasaki ZX-10R del DAO Racing, è in attesa di un'altra vittoria nella gara su strada più importante della stagione.

Dopo otto anni di collaborazione, Harrison e DAO Racing si sono separati a metà dello scorso anno. Il tre volte vincitore del TT passerà quest'anno al team Honda works e sarà compagno di squadra della leggenda del TT John McGuinness. Con la nuova Fireblade, ritiene di essere in una posizione migliore per mettere al suo posto l'eterno rivale Hickman.

Davey Todd, che a 28 anni fa parte della generazione più giovane, è considerato un grande talento e si prevede che avrà un grande futuro al TT. L'anno scorso, tuttavia, non è stato all'altezza di Hickman, Harrison e Michael Dunlop, che hanno conquistato i primi tre posti rispettivamente nelle classi Supersport, Superstock e Superbike/Senior TT.

Precedentemente in sella a una Honda privata, Todd è stato ingaggiato dal team Milwaukee BMW by TAS Racing dei nordirlandesi Philip e Hector Neill. Ciò significa che il vincitore assoluto dell'IRRC Superbike 2019 ha finalmente gli strumenti necessari per fare un altro passo verso la sua prima vittoria al TT.

Ian Hutchinson è senza dubbio una delle figure di spicco del Tourist Trophy. Non solo il 44enne britannico ha ottenuto finora 16 vittorie al TT, ma nel 2010 ha anche compiuto un'impresa straordinaria che si pensava fosse impossibile. In una settimana ha vinto tutte le gare in solitaria, a parte lo Zero TT.

Hutchinson può vantare una lunga storia di sofferenze dovute a molti infortuni gravi. A seguito di un ictus nel febbraio scorso, gli è stata persino revocata la patente per dodici mesi. Ora si sente pronto per altre imprese eroiche e il team Milenco by Padgett's Motorcycles gli ha dato il materiale per farlo.

Conor Cummins è considerato un eroe sentimentale sul famigerato Snaefell Mountain Course. Nel 2010, l'uomo di due metri era sul punto di ottenere il suo più grande trionfo, ma un terribile incidente, ripreso dalle telecamere dell'elicottero e al quale è sopravvissuto solo grazie alla fortuna, ha vanificato la prima vittoria al TT dell'eroe locale di Ramsey.

Anche l'anno scorso Cummins non è stato perseguito dalla fortuna. A causa di una malattia, ha dovuto saltare diverse gare. Questo rende ancora più impressionante il suo quarto posto nella finale del Senior TT. Solo recentemente è stato annunciato il prolungamento del suo contratto con Milenco by Padgett's Motorcycles.

Rimane Michael Dunlop, che potrebbe sostituire lo zio Joey Dunlop come pilota di maggior successo al Tourist Trophy quest'anno. Al 34enne nordirlandese manca solo una vittoria per eguagliare il leggendario "King Of The Mountain", che è salito sul gradino più alto del podio 26 volte nella sua impressionante carriera.

Non si sa ancora quale squadra e quale moto utilizzerà quest'anno. Il caparbio Dunlop, che notoriamente non ama le apparizioni degli sponsor e ha già offeso uno o due team, vuole tenere aperte tutte le opzioni il più a lungo possibile.