TT2024: Quem viaja para onde? O nevoeiro está a levantar lentamente

Enquanto as assinaturas dos contratos de alguns pilotos já secaram há muito tempo, outros ainda esperam por lugares em equipas promissoras. O SPEEDWEEK.com esclarece quem vai correr onde na classe premium no TT.

A aposta mais forte para mais uma vitória no Troféu Turista é, sem dúvida, Peter Hickman, que não só estabeleceu um novo recorde de voltas nos últimos anos, como também venceu quatro corridas em cada um dos dois anos após a paragem devido à corona e está em oitavo lugar na tabela de classificação de TT de todos os tempos, com 13 vitórias no TT.

O britânico de 36 anos sente que está em boas mãos na FHO Racing BMW e a proprietária da equipa, Faye Ho, também está mais do que satisfeita com o desempenho da sua figura de proa. Por isso, não é de estranhar que a colaboração nas classes Superstock e Superbike tenha sido prolongada por mais um ano, até ao final de julho de 2023.

O piloto britânico Dean Harrison não tem sido o adversário mais intrusivo de Hickman no passado recente. No entanto, desde que relegou o seu compatriota para o segundo lugar no Senior TT após um épico thriller na DAO Racing Kawasaki ZX-10R em 2019, tem estado à espera de outra vitória na corrida de estrada mais importante da época.

Após oito anos juntos, Harrison e a DAO Racing separaram-se em meados do ano passado. O três vezes vencedor do TT vai mudar para a equipa de trabalho da Honda este ano e será companheiro de equipa da lenda do TT John McGuinness. Com a nova Fireblade, ele acredita que está em melhor posição para colocar o seu eterno rival Hickman no seu lugar.

Davey Todd, que aos 28 anos é um dos mais jovens da geração, é considerado um grande talento que se prevê que tenha um grande futuro no TT. No ano passado, no entanto, não foi páreo para Hickman, Harrison e Michael Dunlop, que ocuparam os três primeiros lugares nas classes Supersport, Superstock e Superbike/Senior TT, respetivamente.

Anteriormente a correr para uma equipa privada Honda, Todd foi contratado pela bem sucedida equipa Milwaukee BMW by TAS Racing dos pilotos norte-irlandeses Philip e Hector Neill. Isto significa que o vencedor geral do IRRC Superbike 2019 tem finalmente as ferramentas de que necessita para dar mais um passo em direção à sua primeira vitória no TT.

Ian Hutchinson é, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes do Troféu Turista. Não só o britânico de 44 anos somou 16 vitórias no TT até à data, como em 2010 também conseguiu um feito notável que se pensava ser impossível. Numa semana, venceu todas as corridas a solo, exceto o Zero TT.

Hutchinson tem uma longa história de sofrimento com muitas lesões graves. Na sequência de um acidente vascular cerebral em fevereiro passado, a sua licença foi mesmo revogada por doze meses. Ele agora sente-se pronto para mais actos heróicos e a equipa Milenco by Padgett's Motorcycles deu-lhe o material para o fazer.

Conor Cummins é considerado um herói sentimental no famoso Snaefell Mountain Course. Em 2010, o homem de dois metros estava à beira do seu maior triunfo, mas um terrível acidente, que foi filmado por uma câmara de helicóptero e ao qual ele só sobreviveu com muita sorte, impediu a primeira vitória no TT do herói local de Ramsey.

No ano passado, Cummins também não foi exatamente perseguido pela sorte. Devido a doença, teve de faltar a várias corridas. Isto torna o seu quarto lugar na final do Senior TT ainda mais impressionante. Só recentemente foi anunciado que o seu contrato com a Milenco by Padgett's Motorcycles foi prolongado.

Resta Michael Dunlop, que pode substituir o seu tio Joey Dunlop como o piloto de maior sucesso no Troféu Turista deste ano. O irlandês do norte, de 34 anos, está a apenas uma vitória de igualar a marca do lendário "King Of The Mountain", que subiu ao degrau mais alto do pódio 26 vezes na sua impressionante carreira.

Ainda não se sabe qual a equipa e a moto com que vai correr este ano. O obstinado Dunlop, que é notoriamente um não fã de aparições de patrocinadores e que já ofendeu uma ou duas equipas em resultado disso, quer manter todas as suas opções em aberto durante o máximo de tempo possível.